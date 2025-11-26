Μενού

ΗΠΑ: Αναφορές για πυροβολισμούς σε δύο στρατιωτικούς, μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο

Δύο πυροβολισμοί στρατιωτικών, μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στο Λευκό Οίκο.

Δύο πυροβολισμοί σημειώθηκαν πριν από λίγο κοντά στο σταθμό Farragut West του μετρό στο κέντρο της Ουάσιγκτον, μόλις ένα μίλι από τον Λευκό Οίκο.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες δύο στρατιωτικούς, μέλη της Εθνικής Φρουράς.

Αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας έσπευσαν στο «σημείο του πυροβολισμού στην 17η και I Street, NW», σύμφωνα με δήλωση του τμήματος.

H αστυνομία της πόλης, σύμφωνα με το NBC NEWS, προτρέπει τους κατοίκους να μείνουν μακριά από το σημείο. 

«Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή», πρόσθεσε η υπηρεσία.

Αστυνομικοί της Αστυνομίας Μεταφορών Μετρό ανταποκρίθηκαν επίσης στο περιστατικό, σύμφωνα με αξιωματούχους.

 

Ο Λευκός Οίκος είναι η κατοικία και ο χώρος εργασίας του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου των ΗΠΑ.

ΚΟΣΜΟΣ