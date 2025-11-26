ΗΠΑ: Αναφορές για πυροβολισμούς σε δύο στρατιωτικούς, μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο

Δύο πυροβολισμοί σημειώθηκαν πριν από λίγο κοντά στο σταθμό Farragut West του μετρό στο κέντρο της Ουάσιγκτον, μόλις ένα μίλι από τον Λευκό Οίκο.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες δύο στρατιωτικούς, μέλη της Εθνικής Φρουράς.

Reports of a shooting near the Farragut West Metro Station in Downtown Washington, D.C., only about a mile from the White House, with casualties and fatalities including two members of the National Guard. pic.twitter.com/WwlOalaDRE — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025

Αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας έσπευσαν στο «σημείο του πυροβολισμού στην 17η και I Street, NW», σύμφωνα με δήλωση του τμήματος.

H αστυνομία της πόλης, σύμφωνα με το NBC NEWS, προτρέπει τους κατοίκους να μείνουν μακριά από το σημείο.

«Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή», πρόσθεσε η υπηρεσία.

Αστυνομικοί της Αστυνομίας Μεταφορών Μετρό ανταποκρίθηκαν επίσης στο περιστατικό, σύμφωνα με αξιωματούχους.