ΗΠΑ: Αναφορές για πυροβολισμούς σε δύο στρατιωτικούς, μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο

Δύο πυροβολισμοί σημειώθηκαν πριν από λίγο κοντά στο σταθμό Farragut West του μετρό στο κέντρο της Ουάσιγκτον, μόλις ένα μίλι από τον Λευκό Οίκο.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες δύο στρατιωτικούς, μέλη της Εθνικής Φρουράς.
Αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας έσπευσαν στο «σημείο του πυροβολισμού στην 17η και I Street, NW», σύμφωνα με δήλωση του τμήματος.
H αστυνομία της πόλης, σύμφωνα με το NBC NEWS, προτρέπει τους κατοίκους να μείνουν μακριά από το σημείο.
«Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή», πρόσθεσε η υπηρεσία.
Αστυνομικοί της Αστυνομίας Μεταφορών Μετρό ανταποκρίθηκαν επίσης στο περιστατικό, σύμφωνα με αξιωματούχους.
- Κακοκαιρία Adel: Ξεκινά το 48ωρο με τις σφοδρές καταιγίδες - Χάρτης με τις περιοχές που απειλούνται
- Τραγωδία στον Δομοκό: Νεκρός 50χρονος - Τον τσίμπησε μέλισσα και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου
- Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου φαντάρου που σκοτώθηκε στη Ρόδο: «Το πρωί που μιλήσαμε ήταν χαρούμενος»
- Αυτή είναι η πιο μεγάλη πόλη του κόσμου σε πληθυσμό: Έριξε το Τόκιο στην τρίτη θέση
Ο Λευκός Οίκος είναι η κατοικία και ο χώρος εργασίας του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου των ΗΠΑ.