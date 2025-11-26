Τραμπ για τους πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο: «Το κτήνος που πυροβόλησε τους δύο Εθνοφρουρούς θα πληρώσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, τοποθετήθηκε λίγα λεπτά αφού έγινε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι ο άνθρωπος που ευθύνεται για το περιστατικό θα «πληρώσει βαρύ τίμημα».

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση του στο Truth Social αναφέρει: «Το κτήνος που πυροβόλησε τους δύο Εθνοφρουρούς, οι οποίοι είναι και οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι και τώρα νοσηλεύονται σε δύο ξεχωριστά νοσοκομεία, είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα πληρώσει ένα πολύ ακριβό τίμημα.

Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη Εθνοφρουρά μας και όλους τους Στρατούς και τις δυνάμεις επιβολής του Νόμου μας. Αυτοί είναι πραγματικά Σπουδαίοι Άνθρωποι. Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι σχετίζονται με το Γραφείο της Προεδρίας, είμαι μαζί σας!» έγραψε

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο νωρίτερα δύο πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο σταθμό Farragut West του μετρό στο κέντρο της Ουάσιγκτον, μόλις ένα μίλι από τον Λευκό Οίκο.