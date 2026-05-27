Ως «απόλυτα κατασκευασμένη» απέρριψε η Ουάσιγκτον την είδηση από την Τεχεράνη περί επίτευξης μιας πρώτης, έστω και ανεπίσημης, συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η διάψευση των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν άμεση και κατηγορηματική, απαντώντας στα όσα μετέδωσε νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία υποστήριξε ότι είχε στην κατοχή της το προσχέδιο ενός προσυμφωνημένου μνημονίου συνεργασίας.

JUST IN: Iranian state TV has published what it claims is a new draft proposal for peace with the U.S. — and it reportedly still clashes with several major American red lines.



The proposal allegedly includes demands tied to Iran’s nuclear program and future enforcement measures,… pic.twitter.com/mictJT0RBX — Fox News (@FoxNews) May 27, 2026

Η εκπρόσωπος Ολίβια Γουέιλς ισχυρίστηκε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν ομαλά».

Επανέλαβε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει καταστήσει σαφείς τις κόκκινες γραμμές του, έναν ισχυρισμό που ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα κάνει καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Τι προέβλεπε το ιρανικό «προσχέδιο»

Το υποτιθέμενο έγγραφο, το οποίο η Τεχεράνη παρουσίασε ως διπλωματική επιτυχία, περιλάμβανε δραστικά μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Αρχικά, το Ιράν θα αναλάμβανε τη δέσμευση να επαναφέρει την κίνηση των εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μηνός. Σε αντάλλαγμα, οι αμερικανικές δυνάμεις θα αποσύρονταν πλήρως από την ευρύτερη περιοχή γύρω από το Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον θα προχωρούσε στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει.

Η διαχείριση και η χάραξη των ναυτιλιακών διαδρομών στο στρατηγικό Στενό του Ορμούζ θα γινόταν αποκλειστικά από το Ιράν, σε συνδιαχείριση με το Ομάν.

Το ιρανικό ρεπορτάζ διευκρίνιζε ότι από τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται ρητά τα πολεμικά πλοία. Επιπλέον, το σχέδιο προέβλεπε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την υπογραφή της τελικής συμφωνίας, η οποία στη συνέχεια θα επικυρωνόταν με δεσμευτικό ψήφισμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε να αποκτήσει πλήρη διεθνή ισχύ.

Η στάση αναμονής της Τεχεράνης: Παρά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, το κρατικό δίκτυο του Ιράν ξεκαθάρισε ότι το αποκαλούμενο «πλαίσιο μνημονίου της Ισλαμαμπάντ» δεν έχει οριστικοποιηθεί. Τονίστηκε, μάλιστα, ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υλοποιήσει καμία δέσμευση χωρίς προηγούμενη «απτή επαλήθευση» των αμερικανικών κινήσεων.

Η κάθετη άρνηση των ΗΠΑ, ωστόσο, υποδεικνύει ότι η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει χαώδης, υποβαθμίζοντας τις ιρανικές αναφορές σε επίπεδο προπαγάνδας.