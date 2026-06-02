Λίβανος: «Η Χεζμπολάχ δεν αποδέχεται μια μερική εκεχειρία», λέει στέλεχος της οργάνωσης

Η Χεζμπολάχ δεν θα αποδεχθεί μια «μερική κατάπαυση του πυρός» με το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης, απειλώντας με αντίποινα στην περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περίχωρά της.
«Δεν θα αποδεχθούμε καμία μερική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», διαβεβαίωσε ο Μαχμούντ Κομάτι σε γραπτή ανακοίνωσή του. «Ο σιωνιστής εχθρός πρέπει να ξέρει ότι κάθε επίθεση στα προάστια (της Βηρυτού) μπορεί να προκαλέσει πιο ισχυρή απάντηση» εκ μέρους της Χεζμπολάχ, πρόσθεσε.
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς είπε νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ έδωσαν την έγκριση στις ισραηλινές δυνάμεις να πλήξουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, που είναι προπύργιο της Χεζμπολάχ, εάν η οργάνωση επιτεθεί στο ισραηλινό έδαφος.
