Λιβύη: Σάλος με τη δολοφονία του διαδόχου Καντάφι - Τον σκότωσε ομάδα «κομάντο» στο σπίτι του

Οι εισαγγελικές αρχές στη Λιβύη διεξάγουν έρευνα για την δολοφονία του Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιου και επίδοξου διαδόχου του δικτάτορα Μουάμαρ Καντάφι, σε μια διχασμένη χώρα, όπου ο επικεφαλής τους προεδρικού συμβουλίου κάλεσε όλες τις πλευρές να δείξουν «αυτοσυγκράτηση».

Ιατροδικαστές πήγαν την Τρίτη στην πόλη Ζεντέν της δυτικής Λιβύης, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, για να εξετάσουν τη σορό του διαδόχου του ισχυρού άνδρα της χώρας επί 40 και πλέον χρόνια. Στην ανακοίνωσή της, η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ο Καντάφι έφερε τραύματα από σφαίρες.

Εν αναμονή της έρευνας για τον εντοπισμό των δραστών, ο επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου (όργανο που θεωρείται ουδέτερο και εκπροσωπεί τις τρεις μεγάλες περιοχές της χώρας) Μοχάμεντ Μένφι προέτρεψε «τις πολιτικές δυνάμεις, τα μέσα ενημέρωσης και τους άλλους παράγοντες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση στον δημόσιο λόγο».

Λιβύη: Τέσσερις «κομάντο» σκότωσαν το Καντάφι

Η δολοφονία του Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας την περίοδο της εξέγερσης που οδήγησε στην ανατροπή του πατέρα του, εγείρει ερωτηματικά για το ποιος θα μπορούσε να επωφεληθεί από τον θάνατό του και για τους δράστες.

Ορισμένοι, επικαλούμενοι τον τρόπο δράσης τους, εκτιμούν ότι επρόκειτο για πληρωμένους δολοφόνους.

Μετά την ανατροπή και τη δολοφονία του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη έχει επέλθει σε μία ατέρμονη κρίση. Δύο κυβερνήσεις διεκδικούν την εξουσία: Η αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά (GNU) στην Τρίπολη και εκείνη που ελέγχεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ και τους γιους του στη Βεγγάζη.

Όπως και πολλοί αναλυτές, κάτοικοι της Τρίπολης που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο εκτιμούν ότι με τον θάνατο του Σαΐφ αλ Ισλάμ εκλείπει κάποιος που θα μπορούσε να συσπειρώσει τους νοσταλγούς του πατέρα του. Ο Μαρουάν Σαλάμα, ένας 35χρονος έμπορος, είπε ότι η δολοφονία ήταν «ξεκάθαρα πολιτική» και θα μπορούσε να οδηγήσει στη συγκρότηση μιας ενιαίας κυβέρνησης» του Χάφταρ και του Ντμπεϊμπά.

Ο Μένφι δεσμεύτηκε ότι οι δράστες δεν θα μείνουν ατιμώρητοι. Πρέπει, όπως είπε, «να αποφύγουμε κάθε υποκίνηση μίσους» που «θα υπονόμευε τις προσπάθειες εθνικής συμφιλίωσης και τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών».

Όσον αφορά τις συνθήκες του θανάτου του, ο Γάλλος δικηγόρος του Σαΐφ αλ Ισλάμ, ο Μαρσέλ Σεκαλντί, είπε ότι ο πελάτης του σκοτώθηκε στο σπίτι του στη Ζεντέν από «μια τετραμελή ομάδα κομάντο».

Σύμφωνα με τον σύμβουλό του, τον Αμπντάλα Οθμάν Αμπντουραχί, η νεκροψία έχει ολοκληρωθεί και η σορός θα ενταφιαστεί στον Μπάνι Ουάλιντ, το προπύργιο μιας φυλής, πιστής στην οικογένεια Καντάφι, που απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα νοτίως της Τρίπολης.