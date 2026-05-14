Λίγη Ελλάδα στη συνάντηση Σι με Τραμπ - Τι είναι η Παγίδα του Θουκυδίδη που ακούστηκε

Μία ελληνική αναφορά έκανε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ταξιδέψει στο Πεκίνο.

Στην εναρκτήρια δήλωσή του, ο Σι σημείωσε πως «όλος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας. Αυτή τη στιγμή, ένας μετασχηματισμός που δεν έχουμε ξαναδεί εδώ και έναν αιώνα επιταχύνεται σε όλο τον κόσμο και η διεθνής κατάσταση είναι ρευστή και ταραγμένη».

«Ο κόσμος βρίσκεται σε νέα σταυροδρόμια. Μπορούν οι Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την Παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα σχέσεων; Μπορούν να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις μαζί και να παρέχουμε περισσότερη σταθερότητα στον κόσμο; Μπορούμε, προς το συμφέρον του κόσμου, των λαών μας και το μέλλον της ανθρωπότητας, να χτίσουμε ένα λαμπρότερο μέλλον για τις διμερείς μας σχέσεις;».

«Αυτές είναι τα καίρια ερωτήματα της Ιστορίας, του κόσμου και του λαού. Είναι τα ερωτήματα των καιρών μας, που εσύ και εγώ πρέπει να απαντήσουμε ως ηγέτες μεγάλων δυνάμεων» είπε, ακόμα, απευθυνόμενος στον συνομιλητή του.

Τι είναι η Παγίδα του Θουκυδίδη

Πρόκειται για έναν πολιτικό όρο, ο οποίος έχει διαδοθεί από τον Αμερικανό ακαδημαϊκό Γκράχαμ Άλισον και έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη σχέση ΗΠΑ-Κίνας.

Η αναφορά στον Θουκυδίδη, ο οποίος έγραψε για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, ουσιαστικά περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία μία ήδη καθιερωμένη και δυνατή χώρα ανησυχεί για μία αναπτυσσόμενη δύναμη, κάτι που, νομοτελειακά, οδηγεί σε αντιπαλότητα μεταξύ τους και τελικά σύγκρουση.

Η φράση είναι ιδιαίτερα προσφιλής στην κινεζική κυβέρνηση, με τον ίδιο τον Σι να την χρησιμοποιεί για να καλέσει σε συνεργασία Πεκίνου - Ουάσινγκτον.

Άρα, όταν ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τον συνομιλητή του να αποφύγουν την Παγίδα του Θουκυδίδη, αυτό που, ουσιαστικά, ζητούσε είναι να μην φοβούνται οι ΗΠΑ τη δύναμη της Κίνας, αλλά να την λογίζει σαν σύμμαχο και όχι εχθρό.