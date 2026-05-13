Guardian: Τα πέντε σημεία κλειδιά της ατζέντας στη συνάντηση κορυφής Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο

Κρίσιμες είναι οι συνομιλίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομόλογού του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο και «πλούσια» φαίνεται ότι είναι η ατζέντα της συζήτησης.

Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, έρχεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να έχει «ταράξει» τις ισορροπίες, μαζί και τις σχέσεις των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων, των ΗΠΑ και της Κίνας.

Τα βασικά σημεία που θα κυριαρχήσουν λοιπόν στη συζήτηση, σύμφωνα με τον Guardian, είναι ο πόλεμος στο Ιράν, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο των δύο χωρών με φόντο τις δασμολογικές πιέσεις των τελευταίων χρόνων, η τεχνητή νοημοσύνη και η φαιντανύλη, της οποίας την διακίνηση στο Μεξικό, χρεώνει ο Τραμπ στην Κίνα.

Πόλεμος στο Ιράν

Όπως είναι ξεκάθαρο η κρίση στη Μέση Ανατολή, είναι το πρώτο θέμα στο «τραπέζι» των συζητήσεων. Ο Τραμπ επιθυμεί η Κίνα να βασιστεί στην Τεχεράνη για να προωθήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες και να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής, το Πεκίνο έχει μείνει άπραγο και παρακολουθεί τον αγώνα των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν (τουλάχιστον δημόσια).

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το ήμισυ των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας να διέρχονται από το Ορμούζ, και αυτός είναι ένας λόγος που ο Σι Τζινπίνγκ θέλει να ανοίξει το πέρασμα. Η Κίνα γνωρίζει ότι οι εξαγωγές της θα υποφέρουν εάν μια παγκόσμια ύφεση προκύψει από μια κρίση εφοδιασμού με πετρέλαιο.

Εκτός από τη σημασία του Στενού, υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο τις τελευταίες ημέρες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας με φόντο τα καύσιμα και την πλωτή οδό. Ο ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα επέβαλαν κυρώσεις σε αρκετές κινεζικές εταιρείες που κατηγορούνται ότι βοηθούν τις αποστολές ιρανικού πετρελαίου και προμηθεύουν δορυφορικές εικόνες που φέρονται να χρησιμοποιούνται σε ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, ισχυρισμοί που το Πεκίνο αρνήθηκε.

Ταϊβάν και πώληση όπλων

Το Πεκίνο επιθυμεί να πιέσει τις ΗΠΑ για την Ταϊβάν, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να θέσει το ζήτημα των πωλήσεων όπλων στο νησί, το οποίο η Κίνα διεκδικεί ως αποσχισθείσα περιοχή παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν το έχει κυβερνήσει. Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ ενέκρινε ένα πακέτο όπλων ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν, τη μεγαλύτερη πώληση όπλων που έχει γίνει ποτέ στο νησί, αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη αποστολές.

During the summit between U.S. President Donald J. Trump and Chinese President Xi Jinping, topics of discussion will include, Iran, Taiwan, AI competition, trade/tariffs, agriculture, and rather importantly, nuclear capabilities and proliferation.

Ο Σι μπορεί να επιδιώξει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ αναφέρονται στην Ταϊβάν. Ιδανικά, από την οπτική γωνία του Πεκίνου, αυτή θα ήταν μια δήλωση από την Ουάσινγκτον που «αντιτίθεται» στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν αντί να «μην την υποστηρίζει». Η Ταϊβάν θα παρακολουθεί στενά. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μάρκο Ρούμπιο προέτρεψε τις ΗΠΑ να «κάνουν τις σωστές επιλογές» για την Ταϊβάν.

Με τον Τραμπ γνωστό ότι παρεκκλίνει από το σενάριο, ο Τζον Κίρμπι, πρώην εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών και του Πενταγώνου, προειδοποίησε: «Απλώς πρέπει να είναι εξαιρετικά ακριβείς όταν μιλάς για την Ταϊβάν, επειδή, ειλικρινά, τα διακυβεύματα είναι εξαιρετικά υψηλά».

Τεχνητή Νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα θέμα ατού τόσο της Κίνας, όσο και των Ηνωμένων Πολτιειών. Κατά τη συνάντηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος «πήρε μαζί» του εκπροσώπους τεράστιων εταιριών τεχνολογίας. Ενδεικτικά, τον Έλον Μασκ της Tesla και τον Τιμ Κουκ της Apple.

Ο ανταγωνισμός Κίνας ΗΠΑ έχει πολλές φορές βαφτιστεί ως «τεχνολογικός ψυχρός πόλεμος».

Τον Απρίλιο, ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την Κίνα ότι κλέβει την πνευματική ιδιοκτησία των αμερικανικών εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης σε βιομηχανική κλίμακα, ισχυρισμούς που το Πεκίνο αρνήθηκε. Εν τω μεταξύ, το Πεκίνο έχει απογοητευτεί από την απροθυμία της Ουάσιγκτον να επιτρέψει στην Nvidia να εξάγει τα πιο ισχυρά τσιπ επεξεργασίας της στην Κίνα. Τον Ιανουάριο, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η Nvidia θα μπορούσε να εξάγει το δεύτερο πιο ισχυρό τσιπ της, το H200, αλλά δεν έχουν αποσταλεί ακόμη αποστολές.

Οι αναλυτές και οι ηγέτες δεοντολογίας ελπίζουν ότι ο Τραμπ και ο Σι θα συζητήσουν μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την κακή χρήση και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμα προστατευτικά κιγκλιδώματα εν μέσω της έλευσης των όπλων τεχνητής νοημοσύνης και της υιοθέτησης από τον στρατό.

Εμπόριο ΗΠΑ-Κίνας

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει την Κίνα για το εμπόριο, επιβάλλοντας δασμούς άνω του 140% πέρυσι. Αλλά ο Σι είχε κάποια δικά του χαρτιά και δεν τα παράτησε. Αντ' αυτού, η Κίνα μπλόκαρε τις εξαγωγές των σπάνιων γαιών και μαγνητών της προς τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ, τελικά, υποχώρησε. Οι ΗΠΑ έχουν εξαντλήσει σημαντικά επίπεδα του οπλοστασίου όπλων τους στον πόλεμο κατά του Ιράν, με πολλά εξαρτήματα όπλων να απαιτούν κρίσιμα ορυκτά που συνδέονται με αλυσίδες εφοδιασμού που κυριαρχούνται από την Κίνα.

Η Κίνα αναμένεται να ανακοινώσει αγορές που σχετίζονται με αεροπλάνα Boeing, αμερικανική γεωργία και ενέργεια, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Με τη σειρά του, το Πεκίνο θέλει οι ΗΠΑ να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών. Το Πεκίνο θέλει επίσης να μειώσει τα εμπόδια στις επενδύσεις στις ΗΠΑ και ελπίζει να δημιουργήσει ένα Συμβούλιο Επενδύσεων που θα ταιριάζει με το Συμβούλιο Εμπορίου που υποστηρίζει ο Τραμπ.

Φαιντανύλη

Η φαιντανύλη είναι ένα βασικό θέμα στην ατζέντα του Τραμπ αυτή την εβδομάδα, ανέφερε το Politico, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης που τηρήθηκε η ανωνυμία για να προεπισκοπήσει τις συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν εδώ και καιρό κινεζικές επιχειρήσεις ότι εν γνώσει τους προμηθεύουν με τις χημικές πρόδρομες ουσίες τα μεξικανικά καρτέλ που τις χρησιμοποιούν για την παρασκευή του ναρκωτικού. Ο Τραμπ γνωρίζει ότι το να φαίνεται ότι πιέζει σκληρά την Κίνα για τη φαιντανύλη και τις πρόδρομες ουσίες λειτουργεί καλά για τη βάση του στο MAGA.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχασε σημαντική επιρροή στο μέτωπο της φαιντανύλης όταν η Κίνα αμφισβήτησε τις απειλές του για δασμούς. Τον Μάρτιο, οι ΗΠΑ και η Κίνα συγκρούστηκαν για τη φαιντανύλη και το εμπόριο ναρκωτικών σε μια συνάντηση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά. Η Κίνα θέλει να αφαιρεθεί από τον ετήσιο κατάλογο του Υπουργείου Εξωτερικών με τις «σημαντικές χώρες διαμετακόμισης ναρκωτικών ή παράνομης παραγωγής ναρκωτικών», που αναμένεται να ενημερωθεί τον Σεπτέμβριο.





