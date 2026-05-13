Τραμπ και Σι ξανά στο Πεκίνο: Η πραγματική ατζέντα της κάθε «δυναστείας» και ποιος κρατά το «λουρί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται για μία επίσκεψη ύψιστου κύρους στο Πεκίνο, για να συζητήσει κατά πρόσωπο με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Το συμβάν αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να αναδιαμορφώσουν την εμπορική τους σχέση και τον τόνο της αντιπαλότητάς τους, εκτιμά το CNN.

Αλλά για να φτάσουν εκεί, οι δύο ηγέτες πρέπει να ξεπεράσουν δύσκολες τριβές που κυμαίνονται από την τεχνολογία, το εμπόριο, τα κρίσιμα ορυκτά και την Ταϊβάν, σε δύο «φορτωμένες» ημέρες συναντήσεων που τώρα επισκιάζονται από τον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Τραμπ - Σι: Γνωστοί άγνωστοι

Η συγκυρία θα σημάνει το πρώτο ταξίδι Αμερικανού προέδρου στην Κίνα από τότε που ο Τραμπ την επισκέφθηκε το 2017, αλλά αυτή τη φορά εξελίσσεται με ένα εντελώς διαφορετικό φόντο.

Διαβάστε ακόμα: Γιουχαρίσματα κατά του Ισραήλ στη Eurovision 2026: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» - Έβγαλαν διαδηλώτρια σηκωτή

Ο Τραμπ και ο Σι βρίσκονται πλέον σε διαφορετικές πλευρές ενός ολοένα και πιο κατακερματισμένου γεωπολιτικού τοπίου, ειδικά καθώς ο στενός εταίρος της Κίνας, το Ιράν, παραμένει άτεγκτο απέναντι στις αξιώσεις της Ουάσινγκτον για τα Στενά του Ορμούζ.

Και η Κίνα έχει αλλάξει επίσης: Χτυπημένη από το πρώτο κύμα του εμπορικού και τεχνολογικού πολέμου του Τραμπ, το Πεκίνο έχει αναβαθμίσει το μεγαθήριο των εξαγωγών του και έχει μεταμορφωθεί σε μια δύναμη υψηλής τεχνολογίας από μόνη της.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με έναν ομόλογό που έχει ενισχύσει την εξουσία του, επεκτείνοντας την κυριαρχία του πέρα ​​από τα επίσημα όρια θητείας της Κίνας.

Εν τω μεταξύ, ο Σι αντιμετωπίζει έναν ηγέτη που έχει προβεί σε μια ριζική αναθεώρηση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, ενώ υπηρετεί στην τελευταία του θητεία, όπως ορίζει η αμερικανική νομοθεσία.

Η «λίστα ευχών» του Τραμπ

Ο τρόπος με τον οποίο οι δύο δυναμικές προσωπικότητες θα διαχειριστούν τις νέες ισορροπίες θα έχει σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο για τη σχέση τους, αλλά και για ένα διεθνές σύστημα με βαθείς δεσμούς και με τις δύο.

Εν μέσω μιας ιστορικής παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το αν ο Τραμπ μπορεί να πετύχει αυτό που θέλει, ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν μπλεγμένες στη σύγκρουση.

Διαβάστε ακόμα: Ιταλία: Σε καραντίνα Βρετανός τουρίστας που ήρθε σε επαφή με γυναίκα που πέθανε από χανταϊό

Όταν ρωτήθηκε γιατί ο Τραμπ προχωρά με αυτό το ταξίδι, ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος απάντησε: «Γιατί να μην συνεχίσει με όλα τα άλλα καθήκοντα που έχει ως πρόεδρος των ΗΠΑ;»

Αλλά είναι πιθανό το Ιράν να μονοπωλήσει τη συζήτηση.

Ο Τραμπ, που εξετάζει πιο σοβαρά την επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε την Τρίτη ότι σχεδιάζει να έχει μια «μακρά συζήτηση» για το Ιράν με τον Σι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να ενθαρρύνει τον Σι να πιέσει το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, καθώς και να συμφωνήσει σε μια κατάλληλη ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Σι από τη μεριά του θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί τη μείωση της αμερικανικής υποστήριξης όπλων προς την Ταϊβάν, όπως φοβούνται κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Λοιπόν, θα κάνω αυτή τη συζήτηση με τον Πρόεδρο Σι. Ο Πρόεδρος Σι θα ήθελε να μην το κάνουμε, και θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να πωλούν όπλα στην Ταϊβάν.

Αλλά ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι δεν «αναμένουν να δουν αλλαγές στην πολιτική των ΗΠΑ».

Σύμφωνα με την πολιτική της «Μίας Κίνας», οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τη θέση της Κίνας ότι η Ταϊβάν είναι μέρος της Κίνας, αλλά δεν έχουν αναγνωρίσει ποτέ επίσημα την αξίωση του Κομμουνιστικού Κόμματος στο νησί.

Το εμπόριο θα παραμείνει στην ημερήσια διάταξη, καθώς ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ πρόκειται να συναντηθεί με τον ομόλογό του Χε Λιφένγκ την Τετάρτη στη Σεούλ, ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών.

Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να θέσει το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, με τις ΗΠΑ και την Κίνα να βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου για την κατασκευή της πιο εξελιγμένης και προηγμένης τεχνολογίας AI.

Σι Τζινπίνγκ: Ποιος κρατά το «λουρί»

Η αίσθηση ότι η Κίνα έχει ισχυρό ρόλο στις συνομιλίες είναι εμφανής από την κινεζική πλευρά.

Το Πεκίνο βλέπει την δαπανηρή σύγκρουση της Ουάσινγκτον με το Ιράν και τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ως μια μοναδική ευκαιρία για να αξιοποιήσει, δήλωσαν κινεζικές πηγές στο CNN τις τελευταίες εβδομάδες.

Η πιο άμεση προτεραιότητα της Κίνας είναι η ενίσχυση της εμπορικής εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στη Νότια Κορέα. Ωστόσο, το Πεκίνο θα είναι έτοιμο να χρησιμοποιήσει την τεράστια εγχώρια αγορά του και την κυριαρχία του στην αλυσίδα εφοδιασμού σπάνιων γαιών για να προωθήσει βαθύτερους στόχους.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει το αίτημα προς τις ΗΠΑ να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας υψηλής τεχνολογίας, σύμφωνα με κινεζικές πηγές και περιφερειακούς διπλωμάτες που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του Πεκίνου.

Η Κίνα αναμένεται να πιέσει τις ΗΠΑ να προσαρμόσουν την πολιτική τους απέναντι στην Ταϊβάν, ώστε να εκφράσουν «αντίθεση» (αντί για μη υποστήριξη) στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν και να μειώσουν τις πωλήσεις όπλων στο νησί.

Για τον Σι, το συμπέρασμα είναι ότι μια σταθερή σχέση με τις ΗΠΑ θα ενισχύσει την άνοδο της Κίνας. Και με τον Τραμπ στην έδρα του, ο στόχος του Xi είναι να χρησιμοποιήσει την προσωπική σχέση των ηγετών για να μειώσει τις τριβές όπου είναι δυνατόν.

«Η διπλωματία των αρχηγών κρατών διαδραματίζει αναντικατάστατο ρόλο στην παροχή στρατηγικής καθοδήγησης για τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν.