Φρίκη και σοκ σε ζωολογικό κήπο της Βραζιλίας, αφού ένας έφηβος που εισέβαλε στον περιφραγμένο χώρο τον λιονταριών για «πλάκα», κατασπαράχθηκε από λιοντάρι και βρήκε τραγικό θάνατο.

Ο 19χρονος Γκέρσον Ματσάδο είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να φτάσει στην Αφρική ως λαθρεπιβάτης για να κυνηγήσει το όνειρό του να εκπαιδεύσει μεγάλα αιλουροειδή.

Στο τελευταίο και μοιραίο «νούμερο» που επιχείρησε, φαίνεται σε βίντεο να κάνει άλμα κάτω από ένα δέντρο πριν το λιοντάρι ορμήσει πάνω του, όπως μεταφέρει η Sun.

Σκοτώθηκε από λιοντάρι - Ήθελε να «ζήσει μαζί τους»

Ανησυχητικά πλάνα δείχνουν τη στιγμή που η λέαινα όρμησε καθώς ο Ματσάδο έπεφτε στο έδαφος.

Διαβάστε ακόμα: Νέες «αναταράξεις» στην Airbus: Δεκάδες Α320 με πρόβλημα ποιότητας στα πάνελ της ατράκτου

Ο Γκέρσον, ο οποίος μεγάλωσε σε ίδρυμα νέων και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, είχε περάσει χρόνια λέγοντας σε κοινωνικούς λειτουργούς για το όνειρό του να ζήσει ανάμεσα στις μεγάλες γάτες της Αφρικής.

Η Βερόνικα Ολιβέιρα, κοινωνική λειτουργός παιδιών, η οποία τον στήριζε για οκτώ χρόνια, είπε ότι βίωσε μια παιδική ηλικία που σημαδεύτηκε από ακραία φτώχεια και οικογενειακό ιστορικό ψυχικών ασθενειών.

Είπε: «Ο Γκέρσον ήταν ένα παιδί που υπέστη παραβιάσεις των δικαιωμάτων του».

«Ήταν γιος μητέρας με σχιζοφρένεια, με παππούδες και γιαγιάδες που είχαν επίσης προβλήματα ψυχικής υγείας».

Θυμήθηκε την ημέρα που τον έπιασαν μέσα στην απαγορευμένη περιοχή του αεροδρομίου, λέγοντας: «Μου είπε ότι θα έπαιρνε αεροπλάνο για να πάει σαφάρι στην Αφρική για να φροντίζει λιοντάρια».

«Η ιστορία του Γκέρσον είναι αυτή ενός αγοριού που ήθελε απλώς να γνωρίσει την Αφρική για να δαμάσει λιοντάρια. Ανακάλυψε πολύ αργά ότι ένα λιοντάρι δεν είναι οικόσιτη γάτα και ότι δεν μπορούμε να το δαμάσουμε χωρίς τις σωστές γνώσεις».

«Δυστυχώς δεν ήταν αρκετά λογικός για αυτό.»

Ο Γκέρσον ήταν γνωστός στην τοπική αστυνομία, η οποία τον είχε συλλάβει για αρκετά μικροαδικήματα και φέρεται να είχε δηλώσει ότι θα έκανε το ταξίδι στην Αφρική «με τα πόδια» μετά τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο.