Μία «ομάδα κρούσης» τεσσάρων ατόμων αναζητείται αφού διέπραξε τη θεαματική κλοπή ιστορικών κοσμημάτων στο μουσείο του Λούβρου σήμερα το πρωί και διέφυγε με μοτοσικλέτες, ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκυό στο BFM TV.

Οι τέσσερις άνδρες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και διέφυγαν «με σκούτερ μεγάλης ισχύος», δήλωσε η δικαστικός που αναφέρθηκε στην πιθανή ύπαρξη «εντολέων» και «εκτελεστικών οργάνων» στους κόλπους αυτής της εγκληματικής συμμορίας.

Οι κλέφτες αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα από το μουσείο, ενώ προσπάθησαν να κλέψουν και ένα ένατο, το οποίο βρέθηκε πεταμένο στον τόπο της κλοπής.

Η εισαγγελέας του Παρισιού διευκρίνισε ότι το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα δεν έγινε στόχος των κλεφτών.

Ο οίκος Sotheby's εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Λούβρο: Τι αφαίρεσαν οι δράστες από τη «Γκαλερί του Απόλλωνα»

Το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε στη δημοσιότητα τον αναλυτικό κατάλογο των πολύτιμων κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν από τη «Γκαλερί του Απόλλωνα» (Galerie d’Apollon), την εμβληματική αίθουσα του Λούβρου που φιλοξενούσε βασιλικά κοσμήματα και τους θησαυρούς της γαλλικής μοναρχίας και αυτοκρατορίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι ληστές αφαίρεσαν τα εξής αντικείμενα:

Τιάρα από το σετ των βασιλισσών Μαρί-Αμελί και Ορτάνς

από το σετ των βασιλισσών και Κολιέ από το ίδιο σετ, διακοσμημένο με ζαφείρια

από το ίδιο σετ, διακοσμημένο με Ένα σκουλαρίκι από το ζεύγος που άνηκε επίσης στις ίδιες βασίλισσες

από το ζεύγος που άνηκε επίσης στις ίδιες βασίλισσες Κολιέ με σμαράγδια , από το σετ της Αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας

, από το σετ της Ζεύγος σκουλαρικιών με σμαράγδια από το ίδιο σετ

με σμαράγδια από το ίδιο σετ Μια καρφίτσα άγνωστης προέλευσης

άγνωστης προέλευσης Η περίφημη τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Μια μεγάλη καρφίτσα που επίσης άνηκε στην Ευγενία

Σημειώνεται πως ένα ένατο αντικείμενο, η τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, εντοπίστηκε σπασμένη κάτω από ένα παράθυρο του μουσείου, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση των αρχών για βίαιη και βιαστική διαφυγή των δραστών.

Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό των υπόλοιπων κλοπιμαίων και των υπευθύνων της θεαματικής αυτής ληστείας.

Το διάσημο διαμάντι 140 καρατιών που έμεινε άθικτο

Παρά τα κλοπιμαία, το διάσημο διαμάντι Regent, ένα από τα πιο πολύτιμα κοσμήματα της συλλογής και ζυγίζοντας 140 καράτια, παρέμεινε ανέπαφο και δεν έπεσε στα χέρια των δραστών.

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός πως το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, ένα από τα κλεμμένα κοσμήματα, βρέθηκε σπασμένο και πεταμένο σε δρόμο κοντά στο μουσείο, γεγονός που γεννά ερωτήματα σχετικά με το αν πρόκειται για λάθος των ληστών, παραπλανητική κίνηση ή ακόμα και κάποιο σκόπιμο μήνυμα.

At the Louvre Museum robbery today, the biggest jewel survived untouched



During the heist at the Louvre in Paris, thieves did not touch the famed 140‑carat diamond known as the Regent Diamond — still proudly listed as the crown jewel of the Napoleonic jewellery collection.… https://t.co/BGloDHh0OJ pic.twitter.com/sH6XhTN5r0 — NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2025

Μακρόν: «Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»

«Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», υποσχέθηκε μέσω του Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μετά τη θεαματική διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου.

«Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, παντού, για να επιτευχθεί», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας μιλώντας για την «προσβολή μίας κληρονομιάς που αγαπάμε διότι είναι η Ιστορία μας».

Οκτώ κοσμήματα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας», ανάμεσά τους το διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας (συζύγου του αυτοκράτορα Ναπολέων Γ', 1852-1870) και δύο περιδέραια, εκλάπησαν το πρωί από το μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού.