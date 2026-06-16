Ένα αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στο Λονδίνο, όταν το 2017, άνδρας έσπρωξε απροκάλυπτα μια γυναίκα σε λεωφορείο και τράπηκε σε φυγή. Μόλις, εχθές (15/6) συνελήφθη από τις αρχές της Βρετανίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια γυναίκα περπατούσε στη γέφυρα Putne. Ένας άνδρας την έσπρωξε σε διερχόμενο λεωφορείο. Ο οδηγός, όπως υπενθυμίζει η ΕΡΤ, τελευταία στιγμή κατάφερε να παρακάμψει και να γλιτώσει η γυναίκα.



Οι κάμερες ασφαλείας είχαν καταγράψει το γεγονός ενώ αδιευκρίνηστα παραμένουν τα αίτια της πράξης του δράστη.

Ο λόγος που ο δράστης συνελήφθη εννέα χρόνια μετά, οφείλεται στο γεγονός ότι οι αρχές δεν είχαν καταφέρει να τον εντοπίσουν. Η υπόθεση έκλεισε το 2018, ωστόσο, μετά από άσκηση πίεσης άνοιξε πάλι.

Το προφίλ του δράστη στο Λονδίνο: Πρώην στρατιωτικός, νυν εκατομμυριούχος και σχέσεις με το Στέμμα

Ο άνδρας, σύμφωνα με τα όσα βρήκαν μόλις εχθές (15/6), ήταν πρώην στρατιωτικός, ενώ σήμερα είναι πολυ-εκατομμυριούχος και τραπεζίτης ο οποίος μένει στην περιοχή.

Επίσης έχει διαρρεύσει ότι έχει συγγενικές σχέσεις με το Στέμμα και τους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των βρετανικών αρχών.