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Λονδίνο: Συνελήφθη 9 χρόνια μετά άνδρας που έσπρωξε γυναίκα σε διερχόμενο λεωφορείο - Η σχέση του με το Στέμμα

Άνδρας στο Λονδίνο, έσπρωξε γυναίκα σε διερχόμενο λεωφορείο και συνελήφθη 9 χρόνια μετά. Αποκαλύφθηκε ότι είναι εκατομμυριούχος και ερευνώνται σχέσεις του με το Στέμμα.

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Αστυνομία στη Βρετανία
Αστυνομία στη Βρετανία | AP Photos
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Ένα αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στο Λονδίνο, όταν το 2017, άνδρας έσπρωξε απροκάλυπτα μια γυναίκα σε λεωφορείο και τράπηκε σε φυγή. Μόλις, εχθές (15/6) συνελήφθη από τις αρχές της Βρετανίας. 

Όλα ξεκίνησαν όταν μια γυναίκα περπατούσε στη γέφυρα Putne. Ένας άνδρας την έσπρωξε σε διερχόμενο λεωφορείο. Ο οδηγός, όπως υπενθυμίζει η ΕΡΤ, τελευταία στιγμή κατάφερε να παρακάμψει και να γλιτώσει η γυναίκα.


 Οι κάμερες ασφαλείας είχαν καταγράψει το γεγονός ενώ αδιευκρίνηστα παραμένουν τα αίτια της πράξης του δράστη. 

Ο λόγος που ο δράστης συνελήφθη εννέα χρόνια μετά, οφείλεται στο γεγονός ότι οι αρχές δεν είχαν καταφέρει να τον εντοπίσουν. Η υπόθεση έκλεισε το 2018, ωστόσο, μετά από άσκηση πίεσης άνοιξε πάλι.

Το προφίλ του δράστη στο Λονδίνο: Πρώην στρατιωτικός, νυν εκατομμυριούχος και σχέσεις με το Στέμμα

Ο άνδρας, σύμφωνα με τα όσα βρήκαν μόλις εχθές (15/6), ήταν πρώην στρατιωτικός, ενώ σήμερα είναι πολυ-εκατομμυριούχος και τραπεζίτης ο οποίος μένει στην περιοχή. 

Επίσης έχει διαρρεύσει ότι έχει συγγενικές σχέσεις με το Στέμμα και τους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των βρετανικών αρχών. 

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