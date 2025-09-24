Μία εκκλησία 700 ετών, πιο συγκεκριμένα, ο παμπάλαιος πύργος της, κρέμεται 12,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, στο πλαίσιο ενός μεγάλου οικοδομικού έργου στην περιοχή Λάνγκμπορν του Λονδίνου.

Δεν είναι φανταστικός πίνακας, είναι ο διατηρητέος πύργος της εκκλησίας All Hallows Staining Church, που αποτελεί μνημείο Κατηγορίας Ι, ενώ ισορροπεί σε πασσάλους πάνω από ένα χώρο εκσκαφής 60.000 τετραγωνικών ποδιών στην οδό Fenchurch 50.

Μια τελετή «ολοκλήρωσης της διαδικασίας» την Τρίτη πραγματοποιήθηκε μετά την απομάκρυνση περισσότερων από 125.000 τόνων χώματος κάτω από τον πύργο, προκειμένου να δημιουργηθεί ο χώρος για εγκατάσταση γραφείων 650.000 τετραγωνικών.

Γιατί «απογειώθηκε» η εκκλησία

Η κατασκευή των υπόγειων επιπέδων του αναπτυξιακού έργου στην οδό Fenchurch 50 θα επανενώσει τον καμπαναριό της εκκλησίας με το ισόγειο για να αποτελέσει μέρος ενός νέου πράσινου δημόσιου χώρου.

Διαβάστε ακόμα: Μπανγκόκ: Η στιγμή που κεντρικός δρόμος μπροστά από νοσοκομείο ανοίγει στα δύο

Ο 36όροφος πύργος, ο οποίος αντικαθιστά ένα επταώροφο κτίριο γραφείων που χρησιμοποιούσε η εταιρεία Clothworkers Livery για σχεδόν 500 χρόνια, στοχεύει στην επίτευξη ενός στόχου για «ένα πιο πράσινο, πιο περιβαλλοντικά βιώσιμο τετραγωνικό μίλι».

Θα περιλαμβάνει τεχνολογία και ανέσεις τελευταίας τεχνολογίας, με τον δέκατο όροφο να προσφέρει μια «εμπειρία δημόσιου χώρου» 360 μοιρών.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν επίσης μια υπόγεια αίθουσα με τα έπιπλα, καταστήματα στο ισόγειο, 62.000 τετραγωνικά μέτρα γραφειακών χώρων και μια στέγη δημόσιου κήπου.

Το έργο αναλαμβάνει η Axa IM Alts, ο επενδυτικός βραχίονας της γαλλικής ασφαλιστικής εταιρείας.

Το μόνο που έχει απομείνει από το All Hallows Staining είναι ο πύργος που προστατεύεται, και χρονολογείται στις αρχές του 14ου αιώνα.

Η εκκλησία επέζησε της Μεγάλης Πυρκαγιάς του Λονδίνου το 1666, αλλά μεγάλο μέρος της κατασκευής κατέρρευσε λίγα χρόνια αργότερα, αφήνοντας μόνο τον πύργο και ένα άλλο μικρότερο μέρος.

Το υπόλοιπο της εκκλησίας ανοικοδομήθηκε, αλλά κατεδαφίστηκε ξανά στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν η ενορία των Αγίων Πάντων ενώθηκε με την παρακείμενη οδό St Olave Hart.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας ανακατασκευής, άλλα κτίρια στο χώρο - συμπεριλαμβανομένης της ιστορικής Αίθουσας Εργατών Υφασμάτων και της αίθουσας της εκκλησίας της οδού St Olave Hart - έχουν ήδη κατεδαφιστεί.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028.

Πηγή: Daily Mail