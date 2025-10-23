Λούβρο: Βίντεο ντοκουμέντο φέρεται να «έπιασε» την έξοδο των ληστών από το μουσείο

Ένα βίντεο ντοκουμέντο βγήκε στο φως από την «κινηματογραφική» ληστεία στο Λούβρο που σημειώθηκε την Κυριακή (19/10) και το οποίο φέρεται να «πιάνει» την στιγμή που οι δράστες φεύγουν από το μουσείο αφού είχαν κλέψει κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από την συλλογή του Ναπολέοντα.

Συγκεκριμένα σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media φαίνονται δύο άνδρες, ο ένας με κουκούλα και φωσφοριζέ γιλέκο και ο άλλος μαυροφορεμένος και με κράνος μηχανής, να φεύγουν βιαστικά από το μουσείο χρησιμοποιώντας γερανοφόρο όχημα.

Όλα δείχνουν ότι το συγκεκριμένο βίντεο «προδίδει» την στιγμή απόδρασής τους.

🔴ALERTE INFO : Premières images du casse du Louvre à Paris : on y voit les cambrioleurs s’enfuir à bord d’un monte-charge avant de prendre la fuite à scooter. pic.twitter.com/MQ0uHEacZw — Les Spectateurs (@SpectateursFr) October 22, 2025

Η απίστευτη ληστεία που έγινε μέσα σε επτά λεπτά και χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα στο εμβληματικό μουσείο του Παρισιού, ανέδειξε τα κενά που υπάρχουν στα συστήματα ασφαλείας του Λούβρο.

Η διευθύντρια του Λούβρου παραδέχθηκε τα κενά ασφαλείας

Η πρόεδρος και διευθύντρια του Λούβρου Λοράνς ντε Καρ παραδέχτηκε τα σημαντικά κενά ασφαλείας, επισημαίνοντας σε Γάλλους γερουσιαστές ότι τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης γύρω από την περίμετρο του Λούβρου ήταν αδύναμα και «παλαιωμένα».

Όπως αναφέρει το BBC, η μόνη κάμερα που παρακολουθούσε τον εξωτερικό τοίχο του Λούβρου όπου έκαναν διάρρηξη ήταν στραμμένη μακριά από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου που οδηγούσε στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα όπου στεγάζονταν τα κοσμήματα, σύμφωνα με την ντε Καρ.

«Απογοητεύσαμε αυτά τα κοσμήματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κανείς δεν προστατεύτηκε από τους «βάναυσους εγκληματίες - ούτε καν το Λούβρο».

Το σύστημα CCTV έξω από το Λούβρο είναι «μη ικανοποιητικό», είπε, και στο εσωτερικό, σε ορισμένες περιοχές τα συστήματα είναι πολύ παλιά για να προσαρμοστούν στις σύγχρονες τεχνολογίες.

Η Ντε Καρς, η οποία έγινε διευθύντρια του Λούβρου το 2021, δήλωσε ότι ήθελε να διπλασιάσει τον αριθμό των καμερών CCTV. Είπε ότι την είχαν προειδοποιήσει για το πόσο «απαρχαιωμένος» ήταν ο εξοπλισμός στο Λούβρο όταν ανέλαβε τη θέση αυτή σε αντίθεση με τον σύγχρονο εξοπλισμό του Μουσείου Ορσέ, όπου είχε εργαστεί προηγουμένως.

«Υπάρχει μια αδυναμία στο Λούβρο και την αναγνωρίζω πλήρως», δήλωσε η ντε Καρς στους γερουσιαστές.