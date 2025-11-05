Λούβρο: Διάσημος Youtuber ανάμεσα στους συλληφθέντες για τη ληστεία - Η ύποπτη «κίνηση»

Νέα στοιχεία για τη θεαματική «κλοπή του αιώνα» στο Μουσείο του Λούβρου συγκλονίζουν τη Γαλλία, καθώς οι αρχές φέρονται να έχουν στα χέρια τους έναν απρόσμενο ύποπτο: έναν διάσημο YouTuber του μοτοκρός, γνωστό με το ψευδώνυμο «Doudou Cross Bitume», ή αλλιώς «ο θρύλος του μοτοκρός».

Ο 39χρονος Αμπντουλαγέ Ν., από το Σεν-Σαν-Ντενί του Παρισιού, κατηγορείται ότι συμμετείχε στη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου 2025, όταν άγνωστοι αφαίρεσαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από τη Γκαλερί του Απόλλωνα, σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien.

Τα κειμήλια του γαλλικού Στέμματος, αξίας άνω των 88 εκατομμυρίων ευρώ, εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας προκαλώντας σοκ σε όλο τον κόσμο.

Ο Αμπντουλαγέ έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με βίντεο στο YouTube και το Dailymotion, όπου εκτελούσε εντυπωσιακά κόλπα με μοτοκρός σε κεντρικά σημεία του Παρισιού, όπως τα Ηλύσια Πεδία και το Τροκαντερό. Το σλόγκαν του, «Πάντα δίπλα στην άσφαλτο», έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 700.000 προβολές.

Τα τελευταία χρόνια είχε περιορίσει τη δραστηριότητά του στα κοινωνικά δίκτυα, ανεβάζοντας κυρίως βίντεο εκπαίδευσης για παιδιά. Ωστόσο, στα τέλη Σεπτεμβρίου οι λογαριασμοί του «σίγησαν» – ένδειξη που πλέον θεωρείται ύποπτη.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO !



Derrière le "casse du siècle" au Louvre, où certains experts parlaient de "professionnels" du cambriolage, l’un des 4 membres du commando serait un certain "Doudou Cross Bitume", alias Abdoulaye N. (39 ans), un délinquant et père de famille qui a fait rêver… https://t.co/5jm0w4FmYX pic.twitter.com/9DUM7RFLBd — Impact (@ImpactMediaFR) November 4, 2025

Η σύλληψη

Ο «Doudou Cross Bitume» συνελήφθη στις 29 Οκτωβρίου με την κατηγορία της «οργανωμένης κλοπής» και της «συνεργίας». Κατά την ανάκριση, αρχικά αρνήθηκε να μιλήσει, αλλά αργότερα φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του, υποστηρίζοντας πως ενήργησε κατόπιν εντολής «ανώνυμων ατόμων».

Ο φερόμενος συνεργός του, ο Αγέντ Τζ., ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως εισέβαλαν στο Λούβρο, νομίζοντας πως πρόκειται για «ένα άλλο μουσείο κοντά στην Πυραμίδα». Και οι δύο άφησαν γενετικά ίχνη στο σημείο, γεγονός που οδήγησε στην ταυτοποίησή τους.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δύο άνδρες δεν ήταν οι «εγκέφαλοι» της ληστείας, αλλά απλώς εκτελεστές σε μια ευρύτερη εγκληματική επιχείρηση. Ερευνούν τώρα πιθανή διασύνδεση με δίκτυα διακίνησης έργων τέχνης ή οργανωμένο έγκλημα.

Το παρελθόν του «Doudou»

Γεννημένος το 1986, ο Αμπντουλαγέ είχε ποινικό μητρώο με 15 καταχωρίσεις. Από έφηβος είχε μπλεξίματα με ναρκωτικά, ενώ το 2014 συμμετείχε σε ληστεία κοσμηματοπωλείου με ψεύτικα όπλα, για την οποία καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση. Παρά τις προσπάθειες επανένταξης —εργάστηκε ως φορτωτής, παρασκευαστής και φύλακας μουσείων— δεν κατάφερε να απομακρυνθεί οριστικά από τον κόσμο της παρανομίας.

Ζούσε με τη σύντροφό του και τα παιδιά τους, ενώ σύμφωνα με φίλους του, «ήθελε να αφήσει πίσω το παρελθόν του».

Ένα έγκλημα που εκθέτει το Λούβρο

Το γεγονός ότι η ληστεία φέρεται να εκτελέστηκε από ανθρώπους χωρίς επαγγελματική εγκληματική οργάνωση προκαλεί ερωτήματα για την ασφάλεια του διασημότερου μουσείου του κόσμου. Οι ανακριτές εξετάζουν αν οι δράστες στρατολογήθηκαν από επαγγελματίες διακινητές έργων τέχνης.

Τα βίντεο του «Doudou Cross Bitume» έχουν ήδη γίνει αντικείμενο νέου ενδιαφέροντος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — μια παράδοξη, σκοτεινή υπενθύμιση του πώς η διαδικτυακή φήμη μπορεί να μετατραπεί σε σκιά.

Ο 39χρονος και οι συνεργοί του αναμένεται να καταθέσουν εκ νέου τους επόμενους μήνες, καθώς οι γαλλικές αρχές επιχειρούν να «ξεκλειδώσουν» το μυστήριο πίσω από τη ληστεία του αιώνα.