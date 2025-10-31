Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των - άφαντων μέχρι στιγμής - κοσμημάτων που κλάπηκαν από το Μουσείο στο Λούβρο πριν δώδεκα μέρες.

Ισραηλινή εταιρεία δήλωσε ότι οι κλέφτες επικοινώνησαν μαζί της, προσφερόμενοι να διαπραγματευτούν κρυφά την πώληση των κλεμμένων κομματιών μέσω του darknet.

Η CGI Group, αγνόησε την προσφορά, παρά το γεγονός ότι οι κλέφτες παρείχαν προφανείς αποδείξεις ότι κατείχαν ορισμένα από τα κλεμμένα κοσμήματα για τα οποία απαίτησαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Ο Tzvika Naveh, Διευθύνων Σύμβουλος της CGI Group, δήλωσε ότι η εταιρεία έλαβε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας της πέντε ημέρες μετά τη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου από ένα άτομο που ισχυριζόταν ότι εκπροσωπεί τους κλέφτες.

«Προσφέρθηκε να διαπραγματευτεί μαζί μας στο darknet για την αγορά των κλεμμένων κομματιών, περιορίζοντας την επαφή σε μόλις 24 ώρες», είπε ο Naveh.

«Ήταν φυγάδες και έπρεπε να ξεφορτωθούν γρήγορα τα κλοπιμαία», πρόσθεσε. Η εταιρεία δήλωσε ότι προώθησε τις πληροφορίες στον πελάτη που την προσέλαβε, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τη διοίκηση του Λούβρου.

Ισραηλινή Εταιρεία: «Το Λούβρο έχασε μια πραγματική ευκαιρία να ανακτήσει τα κοσμήματα»

Ο Naveh, σύμφωνα με το ynetnews.com, επέκρινε το μουσείο επειδή δεν απάντησε για έξι ημέρες. «Το Λούβρο έχασε μια πραγματική ευκαιρία να ανακτήσει τα κοσμήματα», είπε. «Δυστυχώς, φαίνεται ότι ο εγωισμός και ο δισταγμός έπαιξαν ρόλο».

Ο Naveh είπε ότι είχε προειδοποιήσει μήνες νωρίτερα, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Il Tempo, για συζητήσεις στο darknet που υπονοούσαν σχέδια ληστείας του Λούβρου, με πιθανή στόχευση τη «Μόνα Λίζα».

Το Μουσείο του Λούβρου αρνήθηκε οποιαδήποτε άμεση επαφή με τον Όμιλο CGI. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω του ιταλικού υποκαταστήματός της και ότι πιθανότατα συνάφθηκε με ασφαλιστική οντότητα που σχετίζεται με το μουσείο.

Λούβρο: Στις επτά οι συλλήψεις για την κλοπή

Μετά τους πρώτους δύο συλληφθέντες, πέντε νέοι ύποπτοι συνελήφθησαν για την κλοπή των κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (30/10) ο εισαγγελέας του Παρισιού, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των συλλήψεων σε επτά.

Μεταξύ των πέντε νέων υπόπτων, ένας θεωρείται ότι συμμετείχε στην τετραμελή συμμορία που πραγματοποίησε τη ληστεία, όπως ανέφερε η Λωρ Μπεκώ, εισαγγελέας, σε ραδιοφωνικό σταθμό RTL.