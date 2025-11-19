Λούβρο: Κλείνει έκθεση με αρχαιοελληνικά κεραμεικά - 20 μέτρα «έκτακτης ανάγκης» προσεχώς

Το Μουσείο του Λούβρου δεν έχει «συνέλθει» από το σοκ της μεγάλης ληστείας κοσμημάτων που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου και προχωρά συνεχώς σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Σε αυτά τα πλαίσια, αποφασίστηκε - όπως μεταδίδει το ΑΠΕΜΠΕ- και το προσωρινό κλείσιμο για το κοινό μιας έκθεσης με αρχαιοελληνικά κεραμικά.

Και αυτό διότι ο υπεύθυνος αρχιτέκτονας του Μουσείου συνέστησε, «λόγω προβλημάτων στατικότητας του κτιρίου», την εκκένωση των γραφείων στον δεύτερο όροφο της πτέρυγας Sully, αλλά και το κλείσιμο για το κοινό της γκαλερί Campana, η οποία βρίσκεται στον πρώτο όροφο και έχει εννέα αίθουσες αφιερωμένες στην αρχαία ελληνική κεραμική.

Εκ παραλλήλου η πρόεδρος και διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου Λοράνς ντε Καρ ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 20 «μέτρα έκτακτης ανάγκης» θα εφαρμοστούν και θα αναπτυχθούν στο Μουσείο «τις επόμενες ημέρες».

Διαβάστε επίσης: Νέα «τρύπα» στο Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν το πορτρέτο τους μια ανάσα από τη Μόνα Λίζα

«Ορισμένα έχουν ήδη ενεργοποιηθεί», ανακοίνωσε η Λοράνς ντε Καρ, σημειώνοντας ότι περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας θέσης συντονιστή ασφαλείας, την εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεπαρακολούθησης κοντά στα πιο ευαίσθητα κτίρια του Λούβρου και την επιτάχυνση της εγκατάστασης περιμετρικών καμερών (100 κάμερες θα εγκατασταθούν μέχρι το τέλος του 2026).

«Οι δεσμοί με την αστυνομική διεύθυνση θα ενισχυθούν, με την επικείμενη ίδρυση αστυνομικού τμήματος εντός του ίδιου του χώρου του Λούβρου», είπε επίσης η πρόεδρος του Μουσείου.