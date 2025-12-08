Σε «επαναλαμβανόμενη απεργία» καλούνται από την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου όλοι οι εργαζόμενοι του Μουσείου του Λούβρου, στο Παρίσι, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για «κακές συνθήκες εργασίας» και «ανεπαρκή μέσα», όπως δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο το συνδικάτο CFDT, έπειτα από συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου.

Μετά την κινηματογραφική διάρρηξη του Οκτωβρίου, το Λούβρο αντιμετωπίζει σκληρή κριτική που αφορά την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια του κτηρίου.

Παράλληλα, χρειάστηκε επίσης να κλείσει μια από τις αίθουσες του τον Νοέμβριο λόγω φθοράς του κτηρίου, ενώ παρουσιάστηκε πριν από δύο εβδομάδες και διαρροή νερού που προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες έργα στη βιβλιοθήκη αιγυπτιακών αρχαιοτήτων.

«Κάθε μέρα, χώροι του μουσείου κλείνουν πέρα από τις προβλέψεις του σχεδίου εγγυημένου ανοίγματος, ελλείψει προσωπικού όπως επίσης και λόγω διαπιστωμένων τεχνικών βλαβών και φθοράς του κτηρίου», γράφουν οι συνδικαλιστές σε επιστολή προς την υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, αντίγραφο του οποίου διαβιβάστηκε στο AFP.

Στις 19 Οκτωβρίου, το Λούβρο ήρθε αντιμέτωπο με την κλοπή οκτώ κοσμημάτων των 19ου αιώνα, η αξία των οποίων αποτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ, μεταξύ των οποίων το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας διακοσμημένο με περίπου 2.000 διαμάντια.

Παρά τον εντοπισμό και την σύλληψη των τεσσάρων μελών της ομάδας που διέπραξε την κλοπή, τα κοσμήματα όπως και εκείνοι που παρήγγειλαν την κλοπή τους, δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Στα τέλη Νοεμβρίου, το μουσείο είχε ανακοινώσει πως, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανακαίνισή του, θα αυξήσει κατά 45% την τιμή του εισιτηρίου για τους μη Ευρωπαίους επισκέπτες από το 2026.

Όμως «το κοινό δεν έχει πλέον παρά περιορισμένη πρόσβαση στα έργα και εμποδίζεται στην κυκλοφορία του. Η επίσκεψη στο Λούβρο έχει μετατραπεί πραγματικά σε δρόμο μετ' εμποδίων», εκτιμούν τα συνδικάτα.

Όπως λένε, «οι διάφοροι εσωτερικοί συναγερμοί παρέμειναν νεκρό γράμμα και οι δηλώσεις στην εθνική αντιπροσωπεία καθώς και στα ΜΜΕ από τη διεύθυνση του Λούβρου δεν μας επιτρέπουν να ελπίζουμε σε μια συνειδητοποίηση στο ύψος της κρίσης που διερχόμαστε».

Οι συνδικαλιστές απαιτούν επίσης απευθείας διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Πολιτισμού, λόγω της «άνευ προηγουμένου υποβάθμισης του εσωτερικού κοινωνικού κλίματος και της ανάγκης να δοθούν απαντήσεις εκ μέρους των αρμοδίων αρχών».