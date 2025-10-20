Μαρτυρίες Ελληνόπουλων για τη ληστεία στο Λούβρο: «Υπήρξε πανικός» - Οι κλοπές που έγραψαν ιστορία

Η κινηματογραφική ληστεία που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο του Λούβρου την Κυριακή, (19/10) προκάλεσε διεθνή αναστάτωση και σήμανε τεράστιο συναγερμό στις γαλλικές Αρχές ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι ανάλογο.

Tέσσερις άντρας εισέβαλαν θεαματικά στο Λούβρο και έκλεψαν 8 πολύτιμα αντικείμενα του μουσείου από την «Γκαλερί του Απόλλωνα» την εμβληματική αίθουσα του Λούβρου που φιλοξενούσε βασιλικά κοσμήματα και στη συνέχεια διέφυγαν με μοτοσυκλέτες.

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που το πιο διάσημο μουσείο του Παρισιού βρέθηκε στο στόχαστρο ληστών. Κατά το παρελθόν στο Λούβρο έχουν γίνει εντυπωσιακές κλοπές και και μυστηριώδεις εξαφανίσεις έργων τέχνης, που συνδυάζουν ευρηματικότητα και μια δόση κινηματογραφικότητας.

Οι κλοπές στο Λούβρο που άφησαν ιστορία

Οι κλοπές από το μουσείο παρότι είναι σπάνιες, χάρη στην αυστηρή ασφάλειά του, έχουν ωστόσο υπάρξει με πιο διάσημη περίπτωση εκείνη της Μόνα Λίζα, το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι που έγινε το 1911.

Ο ποιητής Γκιγιόμ Απολινέρ και ο ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο ανακρίθηκαν από την αστυνομία ωστόσο ο ένοχος αποδείχθηκε ότι ήταν ένας Ιταλός που από «αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας» ήθελε να επιστρέψει ο πίνακας στην Ιταλία.

Ο πίνακας βρέθηκε τρία χρόνια αργότερα στη Φλωρεντία και επέστρεψε στο Παρίσι, στο Μουσείο του Λούβρου. Η κλοπή του συνέβαλε σε έναν βαθμό στην αύξηση της δημοτικότητάς του, όπως αναφέρει το BBC.

Σε άλλη περίπτωση, το 1983 ορισμένα αντικείμενα από πανοπλίες του 16ου αιώνα εξαφανίστηκαν και ανακαλύφθηκαν ξανά μόλις το 2011.

Πιο πρόσφατα το 1998, ένας πίνακας του καλλιτέχνη του 19ου αιώνα Camille Corot εξαφανίστηκε από το Μουσείο. Ο πίνακας Le Chemin de Sevres (Ο Δρόμος των Σεβρών) απλώς αφαιρέθηκε από τον τοίχο χωρίς κανείς να αντιληφθεί τι είχε μόλις συμβεί.

Η κλοπή οδήγησε σε μια σημαντική αναθεώρηση της ασφάλειας του κτηρίου ενώ ο πίνακας παραμένει μέχρι και σήμερα άφαντος και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να βρίσκεται.

Μαρτυρίες Ελληνόπουλων για την ληστεία στο Λούβρο

Κι ενώ η ιστορία φαίνεται να επαναλαμβάνεται, όπως φάνηκε με το χθεσινό περιστατικό, δύο Ελληνόπουλα που βρέθηκαν μπροστά στην ληστεία στο Λούβρο μιλούν για όσα βίωσαν.

Ο Λούκας και η Δανάη Χέντερστεντ μίλησαν στο ΕΡΤ News για όσαν έζησαν τη στιγμή της ληστείας.

«Δεν είδαμε κάποιον κλέφτη. Είδαμε πολλά άτομα να τρέχουν» είπαν, περιγράφοντας τις σκηνές πανικού που επικράτησαν στο Μουσείο του Λούβρου απ’ όπου αφαιρέθηκαν οκτώ αντικείμενα από την συλλογή του Ναπολέοντα ανεκτίμητης αξίας.

«Οι άνδρες της ασφάλειας μας φώναζαν να κατευθυνθούμε προς την έξοδο. Υπήρχε πολύς πανικός» πρόσθεσε η Δανάη Χέντερστεντ σημειώνοντας ότι σε καμία στιγμή δεν άκουσαν πυροβολισμούς.

«Μπήκαμε στην κεντρική είσοδο όπου είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος και δεν μας έλεγαν τίποτα. Μας είπαν μόνο ότι κάποιος προσπάθησε να ακουμπήσει ένα έργο τέχνης», σημείωσε το νεαρό κορίτσι αφού διευκρίνισε πως δεν είδε ποτέ ούτε εκείνη ούτε ο αδελφός της ποια εκθέματα εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Υπουργός Δικαιοσύνης: «Αποτύχαμε»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν επισήμανε την αποτυχία των αρχών να αποτρέψουν τη χθεσινή ληστεία στο Λούβρο, σημειώνοντας ότι η κλοπή 8 κοσμημάτων του στέμματος από το μουσείο δίνει «μια πολύ αρνητική εικόνα της Γαλλίας» καθώς υποδηλώνει αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε», καθώς κάποιοι εγκληματίες «μπόρεσαν να βάλουν ένα κινητό αναβατόριο» σε δημόσιο δρόμο, «να ανεβάσουν ανθρώπους μέσα σε μερικά λεπτά για να πάρουν ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα και να παρουσιάσουν μια αξιοθρήνητη εικόνα της Γαλλίας», σημείωσε ο Νταρμανέν σε δηλώσεις που έκανε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Υπάρχουν πολλά μουσεία στο Παρίσι, πολλά μουσεία στη Γαλλία, με ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα σε αυτά τα μουσεία», πρόσθεσε ο Νταρμανέν στη συνέντευξη που παραχώρησε κατά την οποία υπογράμμισε ότι η αστυνομία θα συλλάβει εν τέλει τους δράστες.