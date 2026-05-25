Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος ο Λούλα - Θα υποβληθεί σε 15 συνεδρίες ακτινοθεραπείας

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, γνωστός και ως «Λούλα», διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος σε αρχικό στάδιο, όπως ανακοίνωσαν οι γιατροί τη Δευτέρα (25/5).
Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε σε αφαίρεση βασικοκυτταρικής βλάβης και θα υποβληθεί σε 15 συνεδρίες ακτινοθεραπείας για την πρόληψη περαιτέρω τραυματισμών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Λούλα αναμένεται να διεκδικήσει μια τέταρτη μη συνεχόμενη θητεία τον Οκτώβριο και επί του παρόντος προηγείται του δεξιού αντιπάλου Φλάβιο Μπολσονάρο σε αρκετές δημοσκοπήσεις για έναν πιθανό δεύτερο γύρο.
Είναι ο γηραιότερος εν ενεργεία πρόεδρος της Βραζιλίας και έχει αντιμετωπίσει ορισμένα προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων επειγόντων χειρουργείων το 2024 για τη θεραπεία και την πρόληψη αιμορραγίας στο κεφάλι του. Μάλιστα, υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του λαιμού το 2011.
