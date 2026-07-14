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Λούλα ντα Σίλβα: «Πειρατές οι ΗΠΑ αν επιβάλουν φόρο στη διέλευση των Στενών του Ορμούζ»

Για τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα, οι ΗΠΑ θα μετατρέπονταν σε «πειρατές» αν επέβαλαν φόρο για τη διέλευση των Στενών του Ορμούζ.

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Πλοία στα Στενά του Ορμούζ
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ | EPA/ALI HAIDER/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έκρινε χθες Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα μετατρέπονταν σε «πειρατές» αν προχωρούσαν στην επιβολή φόρου στα πλοία τα οποία διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως προανήγγειλε νωρίτερα μέσα στην ημέρα ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ρεπουμπλικάνος ανέφερε μέσω Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να εισπράττουν εν είδει αποζημίωσης για την υπηρεσία που παρέχουν ως «φύλακες» του στενού ποσό ίσο με το 20% της αξίας του φορτίου κάθε σκάφους που θα το διαπλέει, «άμεσα».

«Σε άλλες εποχές, θα το θεωρούσαμε πειρατεία αυτό», είπε ο Λούλα κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στη Σάο Καετάνου ντο Σουλ, στην πολιτεία Σάο Πάουλου.

«Οι ΗΠΑ, μεγάλη χώρα που, πιστεύω, πολεμούσαν για πολύ καιρό την πειρατεία, δεν μπορούν σήμερα να συμπεριφέρονται σαν πειρατές», πρόσθεσε.

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