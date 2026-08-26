Λύθηκε το μυστήριο με το αμερικανικό αεροσκάφος στη Μόσχα: Ο διευθυντής της CIA επισκέφθηκε τη Ρωσία

Ξεκαθάρισε το μυστήριο με το μεταγωγικό αεροσκάφος της αεροπορίας των ΗΠΑ που φάνηκε να έχει προσγειωθεί χθες στη Μόσχα, καθώς διπλωματικές πηγές επιβεβαίωσαν πως ο διευθυντής της CIA επισκέφθηκε τη Ρωσία.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλιες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στη Washington Post ότι ο Ράτκλιφ έφθασε στη Μόσχα για «επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας».

An unusual visitor to Moscow this morning. 👀



A US Air Force C-17A Globemaster III flew from Riga to Moscow Vnukovo Airporthttps://t.co/D7vylYesDQ pic.twitter.com/jXbOSj0LXM — Flightradar24 (@flightradar24) August 25, 2026

Ρωσία - Επαφές με CIA στη Μόσχα

Μιλώντας σήμερα σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης πρόσθεσε ότι ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες.

Μία ημέρα νωρίτερα και μετά την προσγείωση στη Μόσχα ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροπλάνου, ο Πεσκόφ είχε δηλώσει πως δεν ήξερε τίποτα για την επίσκεψη του Ράτκλιφ.

Ρώσοι σχολιαστές περιγέλασαν τη δήλωση μετά την εμφάνιση εικόνων του αεροπλάνου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ρωτώντας πώς είναι δυνατόν να φθάσει στη ρωσική πρωτεύουσα ένα αερπολάνο που μεταφέρει τον επικεφαλης της CIA χωρίς να το γνωρίζει το Κρεμλίνο.

Η επίσκεψη είναι πιθανόν το πρώτο ταξίδι του Ράτκλιφ στη Μόσχα αφότου έγινε διευθυντής της CIA. Ο προκάτοχός του, ο Ουίλιαμ Μπερνς, είχε ταξιδέψει στη Ρωσία το 2021, έπειτα από αίτημα του τότε προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, και είχε συναντηθεί με τον Πούτιν σε μια προσπάθεια να αποτρέψει μια κλιμάκωση σχετικά με την Ουκρανία.