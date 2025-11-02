Μαχαιρώματα σε τρένο στη Βρετανία: Απέκλεισαν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης

Καμία ένδειξη ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στη Βρετανία, όπου τραυματίστηκαν σοβαρά δέκα άτομα.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου (2/11), όταν η αστυνομία ενημερώθηκε πως πραγματοποιούνται μαχαιρώματα εντός συρμού τρένου, το οποίο κατευθυνόταν από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο. Σύμφωνα με τις Αρχές, η επίθεση ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό του Πίτερμπορο.

Η αστυνομία της Βρετανίας προχώρησε σε δύο συλλήψεις αντρών, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η αστυνομία πρόκειται για έναν 32χρονο με βρετανική υπηκοότητα και έναν 35χρονος Βρετανό με καταγωγή από την Καραϊβική.

Ο αξιωματικός Τζον Λόβλες δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν χθες, για τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση δύο τραυματιών παραμένει σοβαρή.

«Η αστυνομική δράση κατά της τρομοκρατίας υποστήριζε αρχικά την έρευνά μας. Ωστόσο, στη φάση αυτή, δεν υπάρχει κάτι που να υπονοεί ότι επρόκειτο για περιστατικό τρομοκρατίας», δήλωσε ο Λόβλες στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Two British men have been arrested on suspicion of attempted murder after a stabbing attack on a Doncaster-London train last night.



Of nine people first thought to have life-threatening injuries, four have been discharged, whilst two remain in critical condition.



Police say… pic.twitter.com/LjbGybgAM0 — Channel 4 News (@Channel4News) November 2, 2025

Συνεχίζονται οι έρευνες για να αποκαλυφθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό.