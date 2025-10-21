Μαχμούντ Αμπάς: «Η Χαμάς πρέπει να παραδώσει τα όπλα» - Στα σκαριά εκλογές και Σύνταγμα για τη Γάζα

O πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής και de facto κυβέρνησης στη Δυτική Όχθη, Μαχμούντ Αμπάς, δήλωσε πως θεωρεί «εμπόδιο για την ειρήνη» τις ενέργειες της Χαμάς, καλώντας τη «να παραδώσει τα όπλα της» και να μην έχει «κανένα ρόλο στην κυβέρνηση της Γάζας».

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ενημέρωσε πως η Παλαιστινιακή Αρχή εργάζεται «για την πραγματοποίηση εκλογών ένα χρόνο μετά το τέλος του πολέμου και για ένα προσωρινό σύνταγμα που θα ανακοινωθεί τους επόμενους μήνες».

Σύμφωνα με τον Παλαιστίνιο ηγέτη, μετά την εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, θα ζητήσει από την Ιταλία να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος.

Αμπάς: Οραματίζεται διασύνδεση Δυτικής Όχθης - Γάζας

Ο Μαχμούντ Αμπάς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στο έργο των μεσολαβητών και της αμερικανικής κυβέρνησης «στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την έναρξη της πρώτης φάσης», η οποία περιλαμβάνει «την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών και την απόσυρση των δυνάμεων κατοχής στις συμφωνημένες γραμμές».

Σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε πως «Το κράτος της Παλαιστίνης είναι η κυρίαρχη αρχή στη Γάζα. Είναι επομένως θεμελιώδες να αποκατασταθεί η σύνδεση με τη Δυτική Όχθη μέσω των νόμων, των θεσμών και της κυβέρνησης, με τη βοήθεια της Μεταβατικής Διοικητικής Επιτροπής και των νόμιμων δυνάμεων ασφαλείας».

Όταν αναφέρθηκε πως στο ειρηνευτικό σχέδιο αναφέρεται ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει μεταρρυθμίσει τους θεσμούς της, ενημέρωσε:

«Εργαζόμαστε στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού και μη στρατιωτικοποιημένου κράτους, στην οργάνωση προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών εντός ενός έτους από το τέλος του πολέμου και στην προετοιμασία ενός προσωρινού συντάγματος που θα ανακοινωθεί τους επόμενους μήνες.

Εργαζόμαστε επίσης σε δύο νόμους σχετικά με το εκλογικό δίκαιο και τα πολιτικά κόμματα».

Ο Μαχμούντ Αμπάς καταδίκασε απερίφραστα τις εκτελέσεις που πραγματοποίησε η Χαμάς εναντίον φερόμενων καταδοτών του Ισραήλ, λέγοντας πως «διαπράχθηκαν εκτός κάθε νομικού πλαισίου και χωρίς δίκαιη δίκη» και τις χαρακτήρισε ενέργειες που «βλάπτουν τα συμφέροντα του Παλαιστινιακού λαού και αποσκοπούν στη διατήρηση του ελέγχου της Χαμάς στη Γάζα, προσφέροντας δικαιολογίες για την κατοχή και εμποδίζοντας την ανοικοδόμηση».

Στο ερώτημα εάν πιστεύει πως οι μαχητές της Χαμάς θα δεχθούν τον αφοπλισμό τους είπε: «Υπάρχει ένα διεθνές αίτημα για αφοπλισμό που η Χαμάς έχει εγκρίνει. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να έχουν κανένα ρόλο στην κυβέρνηση της Γάζας. Τα όπλα πρέπει να παραδοθούν».