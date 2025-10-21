Λούβρο: Ειδική αστυνομική μονάδα για τη μεγάλη ληστεία - Μπαράζ χτυπημάτων σε γαλλικά μουσεία

Συμμορίες ανά την Ευρώπη αυξάνουν τις «επιθέσεις» τους σε μουσεία που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, αφαιρώντας πολύτιμα κοσμήματα και χρυσά αντικείμενα.

Παρά το γεγονός ότι οι αρχές συχνά καταφέρνουν να εντοπίσουν τους δράστες, η ανάκτηση των κλοπιμαίων παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και ειδικούς τέχνης που επικαλείται το Reuters.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, η ληστεία της δεκαετίας στο Λούβρο, κατά την οποία εκλάπησαν κοσμήματα του στέμματος από το μουσείο, πιθανώς πραγματοποιήθηκε από μια μικρή ομάδα έμπειρων εγκληματιών, οι οποίοι είναι ήδη γνωστοί στην αστυνομία. Ωστόσο, τα κλοπιμαία μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να πουληθούν τμηματικά στην μαύρη αγορά.

Ο Marc Balcells, ειδικός σε εγκλήματα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς με έδρα τη Βαρκελώνη, εξηγεί στο Reuters:

«Αν κλέψω έναν πίνακα του Βαν Γκογκ, είναι ακόμα Βαν Γκογκ. Δεν μπορώ να τον διαθέσω εκτός από την παράνομη αγορά τέχνης. Όμως αν κλέψω κοσμήματα, μπορώ να τα μεταπωλήσω ως πολύτιμους λίθους.»

Η θρασύτατη αυτή ληστεία στο Λούβρο, το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, θεωρήθηκε από πολλούς εθνική ταπείνωση, οδηγώντας σε ελέγχους ασφαλείας σε πολιτιστικούς χώρους σε ολόκληρη τη Γαλλία.

«Αν στοχεύεις το Λούβρο και καταφέρνεις να αποδράσεις με τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, τότε κάτι δεν πήγε καλά με την ασφάλεια», δήλωσε ο ερευνητής έργων τέχνης Άρθουρ Μπραντ.

Η έλλειψη επενδύσεων είχε ήδη επισημανθεί από τους υπευθύνους του Λούβρου. Μόνο τους τελευταίους δύο μήνες, τουλάχιστον τέσσερα γαλλικά μουσεία υπέστησαν ληστείες, με αναφορές ακόμα και για κλοπή χρυσού από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι.

Ο Κρίστοφερ Μαρινέλο, ιδρυτής του Art Recovery International, δηλώνει πως οι ληστείες έργων τέχνης και κοσμημάτων αυξάνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο. Έχουν καταγραφεί περιστατικά σε Ολλανδία, Γαλλία και Αίγυπτο.

«Αν έχεις χρυσό ή κοσμήματα στη συλλογή σου, πρέπει να ανησυχείς», προειδοποιεί.

Η αναζήτηση των δραστών

Η έρευνα έχει ανατεθεί στην εξειδικευμένη ομάδα της Αστυνομίας του Παρισιού (BRB), που έχει χειριστεί υποθέσεις όπως την κλοπή του δαχτυλιδιού αρραβώνων της Κιμ Καρντάσιαν το 2016.

Ο πρώην αστυνομικός Πασκάλ Σκουλντάρα εξηγεί πως η BRB διαθέτει περίπου 100 πράκτορες, με ειδικό τμήμα για κλοπές από μουσεία.

«Εργάζονται αδιάκοπα. Είμαι 100% βέβαιος ότι θα τους εντοπίσουν», τονίζει.

Οι αρχές εξετάζουν βίντεο παρακολούθησης από εβδομάδες πριν, τηλεφωνικά αρχεία και στοιχεία DNA. Ενεργοποιούνται επίσης πληροφοριοδότες. Η Κορίν Σαρτρελέ, πρώην στέλεχος της Κεντρικής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση Παράνομου Εμπορίου Πολιτιστικής Περιουσίας, εκφράζει την ανησυχία ότι τα κοσμήματα μπορεί να καταλήξουν σε αγορές όπως η Αμβέρσα, όπου δεν είναι όλοι πρόθυμοι να ελέγξουν την προέλευση των πολύτιμων λίθων.

Τα διαμάντια μπορούν να κοπούν σε μικρότερα και ο χρυσός να λιώσει, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό τους. Αν οι δράστες νιώσουν ότι πλησιάζει η σύλληψη, μπορεί ακόμα και να καταστρέψουν τα κλοπιμαία.

«Μόλις κοπούν σε μικρότερα πετράδια, η υπόθεση έχει τελειώσει. Δεν θα δούμε ποτέ ξανά αυτά τα κομμάτια στην αρχική τους μορφή», λέει ο Μαρινέλο. «Το ποσοστό ανάκτησης κλεμμένων έργων τέχνης είναι μικρό — στα κοσμήματα είναι ακόμη μικρότερο.»

Όσο για το ενδεχόμενο οι κλοπές να έχουν γίνει κατόπιν παραγγελίας από κάποιο μυστηριώδη συλλέκτη, ο Άρθουρ Μπραντ απορρίπτει την ιδέα ως εντελώς κινηματογραφική:

«Αυτά υπάρχουν μόνο στο Χόλιγουντ.»

«Χρειάζονται μέτρα που θα καθυστερούν τους δράστες»

Καθώς οι πολιτιστικές αρχές σε όλη την Ευρώπη επανεξετάζουν τα μέτρα ασφαλείας, το βασικό ερώτημα είναι πώς να προστατεύσουν τα μουσεία εν μέσω περιορισμένων προϋπολογισμών.

Ο Μπραντ τονίζει ότι δεν είναι ρεαλιστικό να γίνει ένα μουσείο απόλυτα ασφαλές, αλλά μπορούν να ληφθούν μέτρα που θα καθυστερήσουν τους δράστες, δίνοντας χρόνο στην αστυνομία να αντιδράσει: πιο χοντρά τζάμια, περισσότερες πόρτες και φυσικά, έγκαιρη ειδοποίηση.

«Ξέρουν πως έχουν μόνο 5-6 λεπτά μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Αν δουν ότι χρειάζονται περισσότερα λεπτά για να δράσουν, απλά δεν θα το τολμήσουν.»

Ο Κίμμο Λέβα, γενικός διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης της Φινλανδίας, σημειώνει πως οι σημερινές οικονομικές συνθήκες δεν ευνοούν τις απαραίτητες επενδύσεις:

«Η αυστηρή οικονομική πραγματικότητα δεν είναι το κατάλληλο υπόβαθρο για να γίνουν οι επενδύσεις που απαιτούνται για την αποτροπή τέτοιων απειλών.»