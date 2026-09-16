Μακάβριες δηλώσεις Κατς: «Το Ισραήλ έτοιμο να αδειάσει τη Γάζα από Παλαιστίνιους»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε σήμερα ξεκάθαρα ότι ο στρατός του είναι έτοιμος να ολοκληρώσει το έργο της γενοκτονίας στη Γάζα, προκειμένου στη συνέχεια να αδειάσει την περιοχή από τους γηγενείς Παλαιστινίους.

Ο Κατς, που συνηθίζει τέτοιου είδους δηλώσεις, απαντούσε σε πολιτικό του αντίπαλο εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας στο Ισραήλ για τις βουλευτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Οφέρ Βιντέρ, επικεφαλής του νέου δεξιού κόμματος Amcha Yisrael (Λαός του Ισραήλ), περιέπαιξε τις ισραηλινές αρχές οι οποίες ανακοίνωσαν χθες, Τρίτη, ότι σκότωσαν έναν διοικητή ταξιαρχίας της Χαμάς στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

«Κοκορεύονται» για την εθνοκάθαρση στη Γάζα

«Τρία χρόνια πολέμου, πέντε μεραρχίες πολέμησαν στη Γάζα και υπάρχουν ακόμη ένας διοικητής και μια ταξιαρχία της Χαμάς στη Ράφα;», διερωτήθηκε ο Βιντέρ.

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Το Ισραήλ «έχει ήδη αδειάσει τη Ράφα από τους κατοίκους της, όπως και το 70% της Γάζας» από την αρχή του πολέμου, που ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023, απάντησε ο Κατς.

Ο Ισραηλινός υπουργός δήλωσε επίσης ότι η συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς, που υπογράφηκε υπό την αιγίδα των ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2025, έχει «μεγάλη αξία για όλους του Ισραηλινούς» διότι επέτρεψε την επιστροφή των τελευταίων ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα και σηματοδότησε «τη δέσμευση» της Ουάσινγκτον στον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Όμως «όλοι έχουμε καταλάβει ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και ο στρατός είναι έτοιμος, μόλις δοθεί η εντολή, να εξαλείψει τη Χαμάς, να ολοκληρώσει το έργο, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σχέδιο μετανάστευσης», ανέφερε ο Κατς σε ανακοίνωσή του, εννοώντας φυσικά την πλήρη εθνοκάθαρση της Γάζας από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής.