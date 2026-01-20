«Make America Go Away»: Οι Γροιλανδοί λανσάρουν καπέλα - παρωδία του κινήματος Maga

Γροιλανδοί πωλούν καπέλο με μότο «Make America Go Away» (Κάντε την Αμερική να εξαφανιστεί), το αντίπαλο δέος του «Make America Great Again» του κινήματος Maga, προκειμένου να δώσουν ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ που επιθυμεί της απόκτηση της χώρας τους.

Η σχεδιασμένη ως παρωδία του χαρακτηριστικού καπέλου του πολιτικού κινήματος Maga, έρχεται την ώρα που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει ακόμα περισσότερο τις απειλές για κατάληψη του εδάφους με αναρτήσεις του στα social media που ορίζουν το αρκτικό νησί ως αμερικανικό έδαφος.

Ο ιδρυτής της ομάδας που πωλεί τα καπέλα, ο Victor Schøtt της Greenland Support, δήλωσε στο Business Insider ότι το σχέδιο αφορά περισσότερο την απόρριψη του ιδιαίτερου στυλ του Τραμπ στις εξωτερικές σχέσεις και λιγότερο την αντιπάθεια για την ίδια την Αμερική.

«Η Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να μείνει μακριά — το μέρος που προσπαθεί να καταλάβει τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Schøtt.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ ενέτεινε την εκστρατεία του για το δανικό έδαφος το Σαββατοκύριακο με απειλές για δασμούς 25% και ένα μήνυμα προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας — έναν βασικό σύμμαχο της Σκανδιναβίας και της Αρκτικής — προειδοποιώντας ότι «δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη».

«Οι ΗΠΑ αγοράζουν τα περισσότερα καπέλα»

Ο Schøtt είπε ότι ξεκίνησε τον ιστότοπό του πριν από περίπου ένα μήνα και οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί σε μερικές εκατοντάδες καπέλα την εβδομάδα, με το οξύμωρο να είναι το εξής: τις ΗΠΑ να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρώτες με περίπου 50 παραγγελίες τις τελευταίες δύο ημέρες, ακολουθούν η Δανία με 45 και στη συνέχεια η Γερμανία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία με περίπου 20 η καθεμία», είπε για τα σχέδια MAGA.

Ντόναλντ Τραμπ | Shutterstock

Ο ιστότοπος πωλεί επίσης ένα σχέδιο με την επιγραφή «Nu det NUUK», ένα λογοπαίγνιο που μεταφράζεται περίπου από τα δανικά ως «Αρκετά» χρησιμοποιώντας το όνομα της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, Nuuk. Και τα δύο σχέδια φέρεται να έχουν δει το Σάββατο στα κεφάλια διαδηλωτών στο Nuuk και την Κοπεγχάγη.

Όλα τα κέρδη διατίθενται για την υποστήριξη ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος για τα παιδιά της Γροιλανδίας, δήλωσε ο Schøtt.