Συναγερμός στη Γαλλία για τον Χανταϊό: Παρουσίασε συπτώματα επιβάτης που επαναπατρίστηκε

Ένας από τους πέντε γάλλους επιβάτες, οι οποίοι βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου εμφανίσθηκε εστία χανταϊού, παρουσίασε σήμερα συμπτώματα στη διάρκεια της πτήσης επαναπατρισμού του, έγραψε στο X ο γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.
«Παρουσίασε συπτώματα μέσα στο αεροπλάνο επαναπατρισμού», έκανε γνωστό ο πρωθυπουργός. «Αυτοί οι πέντε επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεωτέρας. Δέχονται ιατρική φροντίδα και θα υποβληθούν σε εξετάσεις», πρόσθεσε.
Εξάλλου η κυβέρνηση θα εκδώσει «ήδη από απόψε» διάταγμα για μέτρα απομόνωσης προσαρμοσμένα σ' αυτές τις περιπτώσεις επαφής.
