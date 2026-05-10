Συναγερμός στη Γαλλία για τον Χανταϊό: Παρουσίασε συπτώματα επιβάτης που επαναπατρίστηκε

Ένας από τους πέντε Γάλλους που επαναπατρίσθηκαν παρουσιάζει «συμπτώματα» Χανταϊού, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Λεωφορείο μεταφέρει επιβάτες και πλήρωμα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ένας από τους πέντε γάλλους επιβάτες, οι οποίοι βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου εμφανίσθηκε εστία χανταϊού, παρουσίασε σήμερα συμπτώματα στη διάρκεια της πτήσης επαναπατρισμού του, έγραψε στο X ο γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Παρουσίασε συπτώματα μέσα στο αεροπλάνο επαναπατρισμού», έκανε γνωστό ο πρωθυπουργός. «Αυτοί οι πέντε επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεωτέρας. Δέχονται ιατρική φροντίδα και θα υποβληθούν σε εξετάσεις», πρόσθεσε.

Εξάλλου η κυβέρνηση θα εκδώσει «ήδη από απόψε» διάταγμα για μέτρα απομόνωσης προσαρμοσμένα σ' αυτές τις περιπτώσεις επαφής.

