Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ξύπνησε από το κώμα ο δράστης - Άρχισε να μιλάει στην αστυνομία

Ο 24χρονος Ναβίντ Άκραμ, ένας από τους φερόμενους ενόπλους της επίθεσης στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, έχει ξυπνήσει από το κώμα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Πηγές της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσαν στο Sky News ότι έχει εξέλθει από το κώμα.

Ο 24χρονος και ο πατέρας του, Σατζίντ Άκραμ, κατηγορούνται ότι πραγματοποίησαν την επίθεση που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Ο Σατζίντ σκοτώθηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών της Κυριακής.

Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Ναβίντ έχει αρχίσει να μιλά με την αστυνομία, σχετικά με το μακελειό.

Συγκέντρωση για τον «αληθινό Αυστραλό ήρωα»

Πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας έχουν συγκεντρωθεί για τον «αληθινό Αυστραλό ήρωα», ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να παλεύει και να αφαιρεί το όπλο από έναν από τους δράστες της μαζικής επίθεσης με πυροβολισμούς στην παραλία Bondi.

Βίντεο που επαληθεύτηκε από το BBC δείχνει τον Άχμεντ αλ Άχμεντ, 43 ετών, να ορμά εναντίον ενός από τους ενόπλους και να του αρπάζει το όπλο.

Σελίδα στο GoFundMe, που δημιουργήθηκε για να στηρίξει τον Άχμεντ, έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 2.150.000 δολάρια Αυστραλίας (1.427.000 δολάρια ΗΠΑ / 1.068.000 λίρες Αγγλίας) μετά την επίθεση.

Ο Άχμεντ, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Συρία, δέχθηκε δύο πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της επίθεσης και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τα τραύματά του.

Ο ιδιοκτήτης καταστήματος φρούτων και πατέρας δύο παιδιών έχει δεχθεί επίσκεψη στο νοσοκομείο τόσο από τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανίζι όσο και από τον πρωθυπουργό της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, οι οποίοι εξήραν την «απίστευτη γενναιότητά» του κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Λουλούδια έχουν επίσης αφεθεί έξω από το κατάστημα που ανήκει στον Άχμεντ. Ένα από τα μπουκέτα είναι αφιερωμένο στον «ήρωα του Bondi».