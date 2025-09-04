Μακρόν: «26 χώρες έτοιμες ως δυνάμεις ασφαλείας στην Ουκρανία» - Τραμπ: «Κόψτε το ρωσικό πετρέλαιο»

Εικοσιέξι χώρες δηλώνουν έτοιμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ουκρανία αν και όταν επιτευχθεί κατάπαυση πυρός, σύμφωνα με δήλωσε του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν λίγο μετά το πέρας της συνεδρίασης της «Συμμαχίας των προθύμων» για το ουκρανικό στο Παρίσι.

Ο Γάλλος πρόεδρος διευκρίνισε ότι οι χώρες αυτές θα είναι παρούσες είτε με χερσαίες, είτε με θαλάσσιες, είτε με εναέριες στρατιωτικές δυνάμεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η βούλησή τους δεν είναι να κάνουν πόλεμο με τη Μόσχα.

Ο πρόεδρος Μακρόν είπε ακόμη ότι τελεί εν αναμονή της αποσαφήνισης του τρόπου με τον οποίο θα υλοποιηθεί η συνδρομή των ΗΠΑ προς αυτή την κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας επίσης ότι αν η Ρωσία εξακολουθήσει να αρνείται συγκεκριμένες διαβουλεύσεις για την επίτευξη της ειρήνης τότε θα υιοθετηθούν νέες κυρώσεις σε βάρος της.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. O Μακρόν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν «πολύ ξεκάθαρες» για την «προθυμία τους να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, ύστερα από μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Ρωσίας, προσθέτοντας ότι οι σχετικές εργασίες σχεδιασμού αναμένεται να οριστικοποιηθούν με την Ουάσινγκτον.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», τόνισε ο Μακρόν μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, και έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχει ειπωθεί, μεταξύ άλλων δημόσια από τον Πρόεδρο Τραμπ, και έχει επαναληφθεί από τον υπουργό Εξωτερικών (Μάρκο Ρούμπιο) (...) τώρα είναι οι εργασίες σχεδιασμού που θα οριστικοποιηθούν με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η αμερικανική υποστήριξη για αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας θα οριστικοποιηθεί μέσα «τις επόμενες ημέρες», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ.

Ο Μακρόν είπε τέλος ότι το στρατόπεδο της ειρήνης βρίσκεται στο Κίεβο, στην Ουάσιγκτον και σε όλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ότι η Ρωσία το μόνο που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό είναι να κερδίζει χρόνο.

Guerre en Ukraine: "Le camp de la paix est dans toutes les capitales européennes", indique Emmanuel Macron pic.twitter.com/mLH7DVcBKS — BFMTV (@BFMTV) September 4, 2025

Τραμπ: «Να μην αγοράζετε ρωσικό πετρέλαιο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα (04/09)σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Ευρώπη θα πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο το οποίο όπως είπε βοηθάει τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ ανταποκρίθηκε στην έκκληση των ηγετών των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων», με επικεφαλής τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι συναντήθηκαν για να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ουκρανία να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή.

«Ο Πρόεδρος Μακρόν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον Πρόεδρο Τραμπ στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Ο Πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο - καθώς η Ρωσία έλαβε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις καυσίμων από την ΕΕ σε ένα χρόνο.

Ο πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα για τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ζελένσκι: «Υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε \ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοι του έχουν την ίδια θεώρηση του γενικού πλαισίου για τις εγγυήσεις ασφαλείας, κατά της μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας και ότι περισσότερες από εικοσιτέσσερις χώρες διερευνούσαν συγκεκριμένα το ρόλου που θα μπορούν να παίξουν .

Περίπου 30 δυτικοί ηγέτες είχαν συνομιλίες με τον Ζελέσνκι στο Παρίσι για τις πιθανές δεσμεύσεις που θα ενισχύσουν την άμυνα του Κιέβου μετά από οποιαδήποτε πιθανή εκεχειρία με την Ρωσία.

«Κατανοούμε ποιο πρέπει να είναι το θεμέλιο για τις πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας. Υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο» είπε ο Ζελέσνκι κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Τα μέλη της Συμμαχίας των Προθύμων, στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συνομιλίες επί μήνες σε διάφορα επίπεδα για να προσδιορίσουν την δική τους πιθανή στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, ώστε να βοηθήσουν στην αποτροπή της Ρωσίας, εάν και όταν υπάρξει τελική εκεχειρία.

Ο Ζελέσνκι ο οποίος είπε ότι 26 χώρες έχουν δηλώσει την ετοιμότητα τους, πρόσθεσε ότι καταρτίζονται έγγραφα με τον κάθε συμμετέχοντα να περιγράφει την φύση της δικής τους δέσμευσης .

Είπε ότι δεν είναι έτοιμος να αποκαλύψει τον αριθμό των στρατευμάτων που ενδέχεται να ενταχθούν σε μια δύναμη που θα πραγματοποιεί περιπολίες από ξηρά, θάλασσα ή από αέρος.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Στις δυνάμεις διασφάλισης θα περιλαμβάνει και η υποστήριξη των ΗΠΑ»

«Εικοσιέξι χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δύναμη στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα», στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας, τονίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε δήλωση που εξέδωσε λίγο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία συμμετείχε από το Παρίσι.

Σε αυτές τις «δυνάμεις διασφάλισης», θα περιλαμβάνεται και η υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Πέρα από τις «δυνάμεις διασφάλισης», η Φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι «η πρώτη και ισχυρότερη γραμμή εγγυήσεων ασφαλείας είναι οι ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χωρίς περιορισμούς».

Αυτό σημαίνει «μόνιμες ένοπλες δυνάμεις που είναι ισχυρές, καλά εξοπλισμένες και σύγχρονες», εξηγεί στη δήλωσή της και τονίζει: «Πρέπει να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε ένα ατσάλινο σκαντζόχοιρο, άπεπτο για τους τωρινούς και μελλοντικούς επιτιθέμενους». Παράλληλα, προσθέτει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες, σχεδόν 90.000 έχουν ήδη εκπαιδευτεί

Για την Πρόεδρο της Επιτροπής, «εγγύηση ασφαλείας» αποτελεί και η «ισχυρή και αξιόπιστη ευρωπαϊκή αμυντική στάση». «Χρειαζόμαστε αύξηση των αμυντικών επενδύσεων», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι στο «SAFE», το ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμμετέχουν 19 κράτη μέλη, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν θα επενδύσουν μόνο στις δικές τους βιομηχανικές βάσεις στον τομέα της άμυνας, αλλά και στις βάσεις της Ουκρανίας.

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της Επιτροπής, τονίζει ότι «οι κυρώσεις» είναι ένα ισχυρό μέσο πίεσης προς τη Ρωσία για να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και «να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

