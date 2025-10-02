Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επικαλούμενος το διεθνές δίκαιο ζήτησε σήμερα από τις ισραηλινές αρχές να προστατεύσουν τους Γάλλους πολίτες που επέβαιναν στον στολίσκο για τη Γάζα.

«Ζητούμε όλοι οι συμπατριώτες μας που έκαναν αυτή την επιλογή, η οποία είναι μια επιλογή δέσμευσης απέναντι σε μια κατάσταση που και εμείς οι ίδιοι έχουν καταγγείλει με τον πιο επίσημο τρόπο και απέναντι στην οποία ενεργούμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να ενεργούμε, να προστατευτούν», δήλωσε στην ενημέρωση του Τύπου μετά το τέλος της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στην Κοπεγχάγη.

«Πρέπει να τηρηθούν όλοι οι κανόνες και οι συμπατριώτες μας να προστατευτούν, όπως πρέπει να γίνετα», συνέχισε, προσθέτοντας ότι παρακολουθεί «εξαιρετικά στενά αυτή την κατάσταση μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας τους οποίους αφορά, κυρίως την Ιταλία και την Ισπανία».

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει επιχειρήσεις που δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο», τόνισε.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι επιβάτες του στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε στη Μεσόγειο, θα απελαθούν στην Ευρώπη και ότι κανένα από τα πλοία δεν κατάφερε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει στο παλαιστινιακό έδαφος.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και μετρούσε 45 πλοία στα οποία επέβαιναν πολιτικές προσωπικότητες και ακτιβιστές όπως η Σουηδέζα Γκρέτα Τούνμπεργκ, απέπλευσε από την Ισπανία τον Σεπτέμβριο με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία πάσχει από λιμό σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Χθες το βράδυ, το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τα πλοία μετά την προειδοποίηση που απηύθυνε στα πληρώματα ότι εισέρχονταν σε ύδατα, τον έλεγχο των οποίων διεκδικεί το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ