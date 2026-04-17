Μακρόν: «Ζητάμε να ανοίξουν εκ νέου, άμεσα και άνευ όρων τα Στενά του Ορμούζ»

«Ζητάμε να ανοίξουν εκ νέου, άμεσα και άνευ όρων τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε από το Παρίσι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν λίγο μετά την τηλεδιάσκεψη των εκπροσώπων περίπου 40 κρατών, όπου την Ελλάδα εκπροσώπησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρόντες στο Παρίσι, πλην του προέδρου Μακρόν, ήταν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Ιταλίας.

Λαμβάνοντας πρώτος τον λόγο μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης -και ενώ λίγα λεπτά πριν το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν- ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι η απόφαση του Ιράν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, σημειώνοντας ωστόσο ότι το άνοιγμα εκ νέου τον Στενών του Ορμούζ θα πραγματοποιηθεί με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν, υπό τον συντονισμό των αρχών του Ιράν, ενώ η αμερικανική πλευρά έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να εξακολουθήσει να εφαρμόζει τα μέτρα κατά των ιρανικών πλοίων.

Ο πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε επίσης την παύση πυρός που συμφωνήθηκε ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, επαναλαμβάνοντας για μία ακόμα φορά ότι η παύση πυρός θα πρέπει να αφορά και τον Λίβανο. Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι τα πάντα θα κριθούν από την εφαρμογή των αποφάσεων. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι οι περίπου 40 χώρες που έλαβαν μέρος στην τηλεδιάσκεψη συμφωνούν ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να γίνει με τον ίδιο τρόπο που γινόταν κατά το παρελθόν, απορρίπτοντας κάθε ιδέα περί επιβολής διοδίων που στην πράξη θα σήμαινε, όπως είπε, την ιδιωτικοποίηση των Στενών.

Από βρετανικής πλευράς ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε και αυτός την απόφαση για το εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμούζ σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι τα πάντα θα κριθούν στην πράξη. Επιβεβαίωσε επίσης ότι η Γαλλία και η χώρα του θα τεθούν επικεφαλής μίας πολυεθνικής, καθαρά ειρηνευτικής και αμυντικής στρατιωτικής επιχείρησης στόχος της οποίας θα είναι η προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Τα πρώτα βήματα για την πραγματοποίηση αυτής της επιχείρησης θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο, είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Από γερμανικής πλευράς ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπενθύμισε ότι η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή είναι προς το συμφέρον όλων και επισήμανε ότι οι τιμές της ενέργειας, που εκτοξεύθηκαν τις τελευταίες ημέρες, θα πρέπει να μειωθούν το ταχύτερο δυνατό. Ο γερμανός καγκελάριος είπε ότι το Ιράν θα πρέπει να θέσει τέλος στο πυρηνικό του πρόγραμμα και να σταματήσει τις επιθέσεις του κατά του Ισραήλ και των χωρών του Κόλπου. Στο ίδιο μήκος κύματος η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την Ιταλία όσο και για τις υπόλοιπες χώρες, επισημαίνοντας ότι η σημερινή τηλεδιάσκεψη ήταν χρήσιμη στον βαθμό που έδειξε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της σε συνεργασία με τους συμμάχους της.

