Μάλλον άρεσε στους Βρετανούς η «Οδύσσεια»: Έστησαν Δούρειο Ίππο 11 μέτρων σε πλατεία του Λονδίνου

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα εχθές και εικόνες για την ταινία έχουν κατακλύσει τα social media. Τα βλέμματα μάλιστα, τράβηξε το Λονδίνο, όπου στην πλατεία Τραφάλγκαρ, στήθηκε ένας τεράστιος Δούρειος Ίππος.

Η κατασκευή ύψους 11 μέτρων έχει ανεγερθεί σε μια βάση από άμμο ανάμεσα στα διάσημα χάλκινα λιοντάρια και σιντριβάνια της πλατείας, κάτω από τη Στήλη του Νέλσον και μετατρέπει μια από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες του Λονδίνου σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό θέαμα.

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Με βάρος περίπου τεσσάρων τόνων, το γλυπτό χρειάστηκε έξι εβδομάδες για να κατασκευαστεί, με 45 σχεδιαστές, χαλυβουργούς, κατασκευαστές και μηχανικούς να συμμετέχουν στο έργο. Οι διοργανωτές αποκάλυψαν ότι χρειάστηκαν περίπου 300 εργατοώρες για να ολοκληρωθεί πριν μεταφερθεί στο κεντρικό Λονδίνο και συναρμολογηθεί υπό την κάλυψη του σκότους.

Κατασκευασμένο από χάλυβα, υαλοβάμβακα, πολυστυρένιο, άμμο και ρητίνη, έχει κατασκευαστεί για να αντικατοπτρίζει το φθαρμένο ξύλινο άλογο, όπως στον μύθο.

Παράλληλα με την εγκατάσταση, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν μια έκθεση με εικόνες από ταινίες και φωτογραφίες από τα παρασκήνια, παράλληλα με ένα πέρασμα γεμάτο με φλεγόμενους πυρσούς εμπνευσμένους από την παραγωγή.