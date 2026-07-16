Πέντε πράγματα που πρέπει να ξέρεις για την «Οδύσσεια» του Νόλαν πριν πας στο σινεμά

Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν ξεκινάει από σήμερα (16/07) να προβάλλεται στα σινεμά της Ελλάδας, με τους σινεφίλ να ανυπομονούν να δουν αυτό το κινηματογραφικό έπος από την αρχαιότητα.

H εντυπωσιακή διασκευή του Νόλαν είναι αναμφίβολα περισσότερο ένα blockbuster δράσης και περιπέτειας παρά ένα μάθημα κλασικής γραμματείας. Ο σκηνοθέτης στάθηκε σε λεπτομέρειες, που παρότι φαίνεται να έχουν μικρή σημασία, τελικά παίζουν κομβικό ρόλο για την ερμηνεία των συντελεστών, όπως για παράδειγμα το εσωτερικό του Δούρειου Ίππου και η μυρωδιά του.

Το BBC συγκέντρωσε 5 γεγονότα που πρέπει να ξέρει κάποιος πριν πάει να παρακολουθήσει την Οδύσσεια, τα οποία είναι τα εξής:

Ο μαγευτικός πρωταγωνιστής

Όποιον ρόλο και να ενσαρκώσει ο Ματ Ντέιμον, είναι εξαιρετικός, ωστόσο στην «Οδύσσεια» δίνει τον καλύτερό του εαυτό, συνδυάζοντας τόσο την εσωτερική του σκέψη, όσο και την δράση του ως Οδυσσέας. Ο Ντέιμον σηκώνει το βάρος τόσο της δράσης όσο και των ηθικών διλημμάτων της ταινίας και παραμένει καθηλωτικός σε κάθε στροφή της ιστορίας.

Οι επικές σκηνές δράσης

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης επιλέγει συχνά να γυρίσει τις ταινίες του με κάμερες IMAX προκειμένου να αποδώσει την ένταση και την αυθεντικότητα στις σκηνές του. Έτσι και στην Οδύσσεια, ο Νόλαν χρησιμοποιεί αντίστοιχη κάμερα για να καταγράψει το ταξίδι του Οδυσσέα. Όπως μεταδίδει το BBC μεγάλο μέρος της ταινίας εκτυλίσσεται σε μία γαλάζια θάλασσα, με ανοιχτό ορίζοντα και τεράστιους βράχους που επισκιάζουν το πλοίο του Οδυσσέα και των ανδρών του. Η εμπειρία είναι τόσο καθηλωτική, ώστε ο θεατής αισθάνεται σαν να βρίσκεται μαζί τους πάνω στο σκάφος. Επιπλέον, είναι από τους λίγους σκηνοθέτες που επιλέγουν να περιορίσουν την χρήση του CGI.

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Το κάστ των αστέρων

​​​​​​​Μπορεί οι χαρακτήρες δίπλα στον Οδυσσέα να έχουν περιορισμένη αποτύπωση, όμως όλοι ερμηνεύονται με πάθος και τόλμη. Η Αν Χάθαγουεϊ ξεχωρίζει ως Πηνελόπη, η σύζυγος του Οδυσσέα, η οποία απέχει πολύ από το στερεότυπο της υπομονετικής και παθητικής συζύγου. Ως μία διορατική βασίλισσα περικυκλωμένη από μνηστήρες που διεκδικούν τον θρόνο, εκφράζει την οργή της για την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Παράλληλα ξεχωρίζει και ο ρόλος του Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχου, του γιου που ενηλικιώνεται.

Το ισχυρό αφηγηματικό περιβάλλον

​​​​​​​Ο Κρίστοφερ Νόλαν συχνά παίζει με τον χρόνο στις ταινίες του, όπως σε αυτή τη περίπτωση που οι αναδρομές στον χρόνο προκύπτουν από αναμνήσεις και ιστορίες, ενώ καταφέρνει να διατηρήσει τον ρυθμό και την ένταση.

Αξίζει το τόσο clout;

​​​​​​​​​​​​​​Είναι εύκολο να παρασυρθεί κανείς από το τεράστιο μέγεθος του θεάματος. Ωστόσο, είναι επίσης, αλήθεια ότι η δράση μπορεί να περιορίσει τον συναισθηματικό αντίκτυπο της ιστορίας, ο οποίος εμφανίζεται σταδιακά και γίνεται ισχυρότερος αργότερα. «Το Oppenheimer παραμένει από τις πιο ολοκληρωμένες ταινίες του Νόλαν. Η Οδύσσεια φαίνεται πλούσια, γεμάτη «μαγεία» και ανθρωπιά, δημιουργώντας την επιθυμία να τη δει κανείς ξανά» καταλήγει το BBC.

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