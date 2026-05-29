Mango: Το βίντεο που έδειξε στις Αρχές ο Τζόναθαν Άντικ για να δείξει ότι ο πατέρας του ήταν «ασταθής»

Ο γιος του ιδρυτή της Mango Τζόναθαν Άντικ, εξακολουθεί να αρνείται ότι σκότωσε τον πατέρα του, παρόλο που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πρόσωπό του. Μάλιστα προσκόμισε στις Αρχές, βίντεο που έμμεσα θέλει να δείξει ότι ο πατέρας του είχε προβλήματα.

Το ντοκουμέντο που αναμετάδωσε το Mega, δείχνει τον ιδρυτή της επιχείρησης, δέκα μήνες πριν τον θάνατό του, να χάνει ισορροπία και να πέφτει στο ίσιωμα. Μάλιστα, φαίνεται στο ντοκουμέντο ότι ο επιχειρηματίας δεν κάνει καμία προσπάθεια να σηκωθεί ή να προστατεύσει τον εαυτό του από την πτώση και τον σηκώνουν τα άτομα που βρίσκονται στο σημείο.

Ο 45χρονος θεωρεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες ότι «η εισαγγελέας τον κατηγορεί την στιγμή που ο πατέρας του φαίνεται ότι έπεσε και δεν έβαλε τα χέρια του για να προστατεύσει τον εαυτό του».

Την ίδια στιγμή, το κατηγορητήριο σε βάρος του 45χρονου είναι βαρύ με πολλά στοιχεία, διακαιολογημένα, να κινούν τις υποψίες, όπως η χρόνια διαμάχη για την περιουσία, η αλλαγή στη διαθήκη που ήθελε να κάνει αλλά και περίεργη σχέση που είχε με τον πατέρα του.