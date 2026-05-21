Θάνατος ιδρυτή της Mango: Η εκδοχή του Τζόναθαν Άντικ και η αναφορά του σε δύο ορειβάτες

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, και αν και ο γιος του ιδρυτή έχει υποβάλλει εγγύηση και δεν θα προφυλακιστεί, εξακολουθεί να κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Μάλιστα, στην εκδοχή του υποστηρίζει ότι ήταν ατύχημα, ότι κάλεσε αμέσως το 112 και ότι δύο ορειβάτες τον βοήθησαν.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Δεκέμβριο του 2024 ο ιδρυτής της Mango έκανε πεζοπορία στο όρος Montserrat, μαζί με τον γιο του, όταν ξαφνικά, έπεσε στο κενό και υπέκυψε στα τραύματά του.

Αναλυτικότερα, o Τζόναθαν Άντικ, σύμφωνα με την La Vanguardia, υποστήριξε ότι μετά την πτώση του πατέρα του, πραγματοποίησε την πρώτη του τηλεφωνική κλήση, η οποία ήταν στην πρώην σύντροφο του πατέρα του, Εστεφάνια Κνουθ και δύο λεπτά μετά κάλεσε το 112 ζητώντας βοήθεια.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι δύο ορειβάτες που βρίσκονταν στην περιοχή έσπευσαν να βοηθήσουν τον γιο του ιδρυτή της Mango, όταν τον άκουσαν να φωνάζει.

Mangο: Δεν «πείθει» η εκδοχή του Τζόναθαν Άντικ

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το είδος της ολίσθησης που ο Τζόναθαν περιγράφει ως υπαίτιο για τον πατέρα του θα ήταν απίθανο στο σημείο όπου συνέβη η πτώση. Οι δύο άνδρες βρίσκονταν κοντά σε κάποιες σπηλιές στην περιοχή Collbató, ακολουθώντας μια γραφική, σχετικά απλή διαδρομή που είναι συνηθισμένη για οικογένειες και μαθητές.

Υποψιάζονται ότι ένα ίχνος ποδιού όπου ο Τζόναθαν είπε ότι ο πατέρας του έπεσε δεν ταίριαζε με κάποιον που γλίστρησε και έπεσε.

Επίσης, πιστεύουν ότι η θέση του σώματος του ιδρυτή της Mango και οι τραυματισμοί που υπέστη ήταν ασυμβίβαστοι με μια τυχαία πτώση. Η ιατροδικαστική έκθεση διαπίστωσε ότι φαινόταν «σαν να είχε εκτοξευθεί από μια τσουλήθρα, με τα πόδια πρώτα».



