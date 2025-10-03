Ο τρομοκράτης της αιματηρής επίθεσης σε συναγωγή του Μάντσεστερ είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση από την αστυνομία για φερόμενο βιασμό, όταν πραγματοποίησε το φονικό του.

Ο Τζιχάντ αλ-Σάμι, 35 ετών, υπό έρευνα για την φερόμενη σεξουαλική επίθεση, η οποία φέρεται να έλαβε χώρα νωρίτερα φέτος.. Ο δράστης πιστεύεται επίσης ότι έχει και άλλες ποινικές καταδίκες, αν και δεν βρισκόταν στο «ραντάρ» της Αντιτρομοκρατικής.

Ο Σάμι πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ένοπλους αστυνομικούς αφού σκότωσε έναν Εβραίο άνδρα και τραυμάτισε σοβαρά αρκετούς άλλους, όταν επιτέθηκε στη συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας Χίτον Παρκ, στο βόρειο Μάντσεστερ, την Πέμπτη.

Μάντσεστερ: Περίμενε την εβραϊκή γιορτή για να «απασφαλίσει»

Δύο άνδρες, ο 53χρονος Άντριαν Ντόλμπι και ο 66χρονος Μέλβιν Κράβιτζ, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ο ένας χτυπήθηκε θανάσιμα από σφαίρα που έριξαν ένοπλοι αστυνομικοί εναντίον της Σάμι.

Η αντιτρομοκρατική αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας εργάζονται για να ανακαλύψουν το ιστορικό του δράστη, ο οποίος πιστεύεται ότι επέλεξε την ιερότερη ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου, το Γιομ Κιπούρ, για να στοχεύσει τους πιστούς.

Παρόλο που ο Shamie δεν ήταν γνωστός στις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες ή δεν αναφερόταν στο πρόγραμμα κατά της ριζοσπαστικοποίησης «Prevent», είχε διωχθεί για ποινικές υποθέσεις.

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς έλαβε χώρα ο φερόμενος βιασμός, αλλά η Shamie αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενώ βρισκόταν υπό έρευνα από την αστυνομία του Μάντσεστερ .

Μία πηγή ανέφερε ότι είχε και άλλες ποινικές καταδίκες, αν και για ελαφρύτερα αδικήματα που δεν σχετίζονται με την τρομοκρατία. Η αστυνομία εξετάζει εάν ο Shamie ήταν υπεύθυνος για απειλή θανάτου που στάλθηκε σε έναν πρώην βουλευτή των Συντηρητικών το 2012.

Το email προς τον John Howell προήλθε από κάποιον που αυτοαποκαλούνταν «Jihad Alshamie» και έλεγε: «Άνθρωποι σαν εσάς αξίζουν να πεθάνουν».

Ένα ρεπορτάζ του 2012 ανέφερε ότι ο Χάουελ πιστεύεται ότι είχε στοχοποιηθεί λόγω της υποστήριξής του προς το Ισραήλ.

Η αστυνομία δεν έχει ωστόσο επιβεβαιώσει εάν ο «Τζιχάντ Αλσάμι» που έστειλε μήνυμα στον Χάουελ είναι το ίδιο άτομο που πραγματοποίησε την επίθεση στη συναγωγή, αλλά διερευνά εάν υπάρχει κάποια σύνδεση.

Πηγή: Guardian