Μάργκαρετ Χάμιλτον: Η γυναίκα που έστειλε τους πρώτους άντρες στη Σελήνη

Με την πρόσφατη αποστολή Artemis II στη Σελήνη, ένα project που σηματοδότησε πολλά ορόσημα, μετά από μία περίοδο οικονομικών και διαδικαστικών δυσκολιών για τη NASA, στο επίκεντρο βρέθηκε η Κριστίνα Κοχ (Christina Coch), η πρώτη γυναίκα που συμμετέχει ως αστροναύτης σε πρόγραμμα τέτοιου βεληνεκούς.

Η συμπερίληψη της Κοχ αναζωπύρωσε φυσικά τη συζήτηση για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνική και ειδικότερα στην επαγγελματική διαστρωμάτωση, κάτι που, πριν από οτιδήποτε άλλο, δείχνει ότι ο ρόλος των γυναικών ιστορικά έχει πρωτίστως υποτιμηθεί και αποσιωπηθεί.

Διότι, πάνω από μισό αιώνα πριν, ήταν μία Αμερικανίδα, η Μάργκαρετ Χάμιλτον, που ουσιαστικά έκανε εφικτή την αποστολή των πρώτων Αμερικανών στη Σελήνη, με το Apollo 11.

Η Μάργκαρετ Χάμιλτον πριν το διαστημικό πρόγραμμα

Γεννήθηκε ως Μάργκαρετ Ελέιν Χίφιλντ, στις 17 Αυγούστου του 1936, στο Πάολι της Ιντιάνα. Η οικογένεια αργότερα μετακόμισε στο Μίσιγκαν, όπου η Μάργκαρετ αποφοίτησε από το Λύκειο Χάνκοκ το 1954.

Σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν το 1955 πριν μεταγραφεί στο Earlham College, όπου φοιτούσε η μητέρα της. Απέκτησε πτυχίο στα μαθηματικά με δευτερεύουσα ειδικότητα και στη φιλοσοφία, το 1958.

Αφού μετακόμισε στη Βοστώνη, η Χάμιλτον αρχικά σκόπευε να εγγραφεί σε μεταπτυχιακές σπουδές στα αφηρημένα μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Μπράντεϊς.

Ωστόσο, στα μέσα του 1959, άρχισε να εργάζεται για τον Έντουαρντ Νόρτον Λόρεντζ, στο τμήμα μετεωρολογίας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, το πασίγνωστο MIT.

Ανέπτυξε λογισμικό για την πρόβλεψη καιρού, προγραμματίζοντας στους υπολογιστές LGP-30 και PDP-1 στο Project MAC του Μάρβιν Μίνσκι. Το έργο της συνέβαλε στις μελλοντικές δημοσιεύσεις του Λόρεντζ σχετικά με τη θεωρία του χάους, όπως αναγνώρισε και ο ίδιος.

Από το 1961 έως το 1963, η Χάμιλτον εργάστηκε στο πρόγραμμα για το δίκτυο του Ημιαυτόματου Επίγειου Περιβάλλοντος (SAGE) στο Εργαστήριο Λίνκολν του MIT, ως μία από τους προγραμματιστές που έγραψαν λογισμικό για τον πρωτότυπο υπολογιστή AN/FSQ-7 (XD-1), που χρησιμοποιούσε η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ για τον εντοπισμό εχθρικών αεροσκαφών.

Έγραψε επίσης λογισμικό για ένα έργο δορυφορικής παρακολούθησης στα Ερευνητικά Εργαστήρια του Cambridge της Πολεμικής Αεροπορίας. Ήταν η συμμετοχή της στο SAGE που την έβαλαν στο «ραντάρ» NASA και αργότερα την καθιέρωσαν ως επικεφαλής προγραμματίστρια για το λογισμικό πτήσης Apollo.

Η Χάμιλτον δίνει «φτερά» στο Apollo

Η Χάμιλτον έμαθε για το πρόγραμμα Apollo το 1965 και ήθελε να συμμετάσχει, επειδή το έβρισκε «πολύ συναρπαστικό». Εντάχθηκε στο Εργαστήριο Οργάνων του MIT, το οποίο ανέπτυξε τον Υπολογιστή Καθοδήγησης Apollo για το πρόγραμμα εξερεύνησης της Σελήνης.

Ήταν η πρώτη προγραμματίστρια που προσλήφθηκε για το πρόγραμμα Apollo στο MIT και η πρώτη γυναίκα προγραμματίστρια στο έργο, ενώ αργότερα έγινε Διευθύντρια του Τμήματος Μηχανικής Λογισμικού.

Ήταν υπεύθυνη για την ομάδα που γράφει και δοκιμάζει όλο το λογισμικό πτήσης για τη Μονάδα Διοίκησης και Σελήνης του διαστημοπλοίου Apollo και για τον επακόλουθο διαστημικό σταθμό Skylab.

Ένα άλλο μέρος της ομάδας της σχεδίασε και ανέπτυξε το λογισμικό συστημάτων. Αυτό περιελάμβανε λογισμικό ανίχνευσης και αποκατάστασης σφαλμάτων, όπως επανεκκινήσεις και τις Ακολουθίες Διεπαφής Οθόνης, τις οποίες σχεδίασε και ανέπτυξε η Χάμιλτον.

Σε μια από τις κρίσιμες στιγμές της αποστολής Apollo 11, ο Υπολογιστής Καθοδήγησης του σκάφους, μαζί με το ενσωματωμένο λογισμικό πτήσης, που είχε αναπτύξει η Χάμιλτον, απέτρεψαν μία δυνητικά καταστροφική ματαίωση της προσεδάφισης στη Σελήνη.

Τρία λεπτά πριν το σεληνιακό όχημα φτάσει στην επιφάνεια του φεγγαριού, ενεργοποιήθηκαν αρκετοί συναγερμοί στον υπολογιστή. Σύμφωνα με τον μηχανικό λογισμικού Robert Wills, ο αστροναύτης Buzz Aldrin εισήγαγε τους κωδικούς για να ζητήσει από τον υπολογιστή να εμφανίσει το υψόμετρο και άλλα δεδομένα στην οθόνη του υπολογιστή.

Το σύστημα ωστόσο είχε σχεδιαστεί για να υποστηρίζει επτά ταυτόχρονες λειτουργίες προγραμμάτων, αλλά το αίτημα του Aldrin ήταν το όγδοο. Αυτή η ενέργεια ήταν κάτι που ζήτησε πολλές φορές ενώ εργαζόταν στον προσομοιωτή.

Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά από απροσδόκητους κωδικούς σφάλματος κατά την πραγματική κάθοδο. Το ενσωματωμένο λογισμικό πτήσης κατέγραψε αυτούς τους συναγερμούς με τις ενδείξεις "δεν υποτίθεται ότι θα συμβεί ποτέ" που διέκοπταν τους αστροναύτες με ενδείξεις συναγερμού προτεραιότητας. Η Χάμιλτον είχε προνοήσει για αυτό ακριβώς το ενδεχόμενο χρόνια πριν.

Οι ενδείξεις συναγερμού προτεραιότητας της Χάμιλτον διέκοψαν τις κανονικές ενδείξεις των οργάνων, για να τους προειδοποιήσουν του αστροναύτες ότι υπήρχε μια έκτακτη ανάγκη, δίνοντάς τους μια απλή απόφαση έναρξης/μη έναρξης της προσεδάφισης, και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Η Χάμιλτον έγραψε αργότερα για το περιστατικό:

«Ο υπολογιστής (ή μάλλον το λογισμικό που περιείχε) ήταν αρκετά έξυπνος ώστε να αναγνωρίζει ότι του ζητούνταν να εκτελέσει περισσότερες εργασίες από όσες θα έπρεπε.

Στη συνέχεια, έστειλε έναν συναγερμό, που σήμαινε στον αστροναύτη: «Είμαι υπερφορτωμένος με περισσότερες εργασίες από όσες θα έπρεπε να κάνω αυτή τη στιγμή και θα κρατήσω μόνο τις πιο σημαντικές εργασίες», δηλαδή αυτές που χρειάζονταν για την προσγείωση.

Στην πραγματικότητα, ο υπολογιστής ήταν προγραμματισμένος να κάνει περισσότερα από το να αναγνωρίζει συνθήκες σφάλματος. Ένα πλήρες σύνολο προγραμμάτων αποκατάστασης ενσωματώθηκε στο λογισμικό. Η ενέργεια του λογισμικού, σε αυτήν την περίπτωση, ήταν να εξαλείψει εργασίες χαμηλότερης προτεραιότητας και να επαναφέρει τις πιο σημαντικές. Εάν ο υπολογιστής δεν είχε αναγνωρίσει αυτό το πρόβλημα και δεν είχε λάβει μέτρα αποκατάστασης, αμφιβάλλω αν η αποστολή Apollo 11 θα ήταν η επιτυχημένη προσσελήνωση που είδαμε».