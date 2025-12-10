Η κόρη της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, παρέλαβε την Τετάρτη στο Όσλο το Νόμπελ Ειρήνης εκ μέρους της μητέρας της και δήλωσε, διαβάζοντας ομιλία γραμμένη από τη Ματσάδο, που ανέφερε ότι η Βενεζουέλα δείχνει στον κόσμο «πως πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για την ελευθερία».

Η Ματσάδο παραμένει κρυμμένη και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 9 Ιανουαρίου, όταν συνελήφθη για λίγο μετά τη συμμετοχή της σε διαμαρτυρία στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Ο Γιούργκεν Βάντε Φριντνες, πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, δήλωσε κατά την τελετή απονομής ότι «η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να μπορέσει να παραστεί σήμερα εδώ — ένα ταξίδι σε συνθήκες ακραίου κινδύνου».

«Παρότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στην τελετή και στις σημερινές εκδηλώσεις, είμαστε βαθιά ευτυχείς που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι ασφαλής και ότι θα βρίσκεται μαζί μας εδώ στο Όσλο», είπε, προκαλώντας θερμό χειροκρότημα.

Τη διάκριση παρέλαβε η κόρη της, Άνα Κορίνα Σόσα.

«Θέλει να ζήσει σε μια ελεύθερη Βενεζουέλα και δεν πρόκειται ποτέ να παραιτηθεί από αυτόν τον σκοπό», είπε. «Γι’ αυτό όλοι γνωρίζουμε —κι εγώ γνωρίζω— ότι θα επιστρέψει πολύ σύντομα στη Βενεζουέλα».

Η Ματσάδο δήλωσε, ηχητικό απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα των βραβείων Νόμπελ, ότι πολλοί άνθρωποι «έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο» για να μπορέσει η ίδια να φτάσει στο Όσλο.

«Τους είμαι πολύ ευγνώμων, και αυτό δείχνει τι σημαίνει αυτή η αναγνώριση για τον λαό της Βενεζουέλας», είπε, πριν αναφέρει ότι επρόκειτο να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο.

Η Ματσάδο πρόσθεσε ότι «καθώς αυτό το βραβείο ανήκει σε όλους τους Βενεζουελάνους, πιστεύω πως θα το λάβουν αυτοί. Και μόλις φτάσω, θα μπορέσω να αγκαλιάσω όλη την οικογένειά μου και τα παιδιά μου, που δεν έχω δει εδώ και δύο χρόνια, καθώς και τόσους πολλούς Βενεζουελάνους και Νορβηγούς που ξέρω ότι συμμερίζονται τον αγώνα και την προσπάθειά μας».