Νόμπελ Ειρήνης: Ανατροπή με τη Ματσάδο θα βρίσκεται στο Όσλο, αλλά χάνει την απονομή

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, είναι «ασφαλής» και «θα βρίσκεται» στο Όσλο ύστερα από «ένα ταξίδι σε συνθήκες ακραίου κινδύνου», αν και δεν θα παραστεί στη σημερινή τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Η Ματσάδο έχει εμφανιστεί δημόσια μόνο μία φορά αφότου κρύφτηκε τον Αύγουστο του περασμένου έτους, εν μέσω μιας έντονης αντιπαράθεσης με τον πρόεδρο, Νικολάς Μαδούρο. Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας έχει δηλώσει ότι η 58χρονη Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγάς» εάν φύγει από τη χώρα για να παραλάβει το βραβείο.

Η Ματσάδο έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι έκλεψε τις εκλογές του Ιουλίου 2024, από τις οποίες η ίδια είχε αποκλειστεί. Η καταγγελία της υποστηρίζεται από μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Η τελετή στο Όσλο συμπίπτει με μια μεγάλη στρατιωτική συγκέντρωση των ΗΠΑ στην Καραϊβική τις τελευταίες εβδομάδες και με φονικές επιθέσεις σε ό,τι η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει ως σκάφη διακίνησης ναρκωτικών. Ο Μαδούρο έχει δηλώσει ότι στόχος των αμερικανικών επιχειρήσεων – τις οποίες η Ματσάδο έχει πει ότι θεωρεί δικαιολογημένες – είναι η ανατροπή της κυβέρνησης και η κατάσχεση των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας.

Έπειτα από σύγχυση σχετικά με το αν θα κατάφερνε να φτάσει στη νορβηγική πρωτεύουσα ή να παραστεί στην εκδήλωση – με προηγούμενες αναφορές να λένε ότι δεν θα τα καταφέρει και ότι το βραβείο θα παραλάμβανε η κόρη της – η επιτροπή Νόμπελ δήλωσε σήμερα το πρωί ότι «θα είναι μαζί μας στο Όσλο», χωρίς να διευκρινίσει το χρονοδιάγραμμα ή οποιεσδήποτε λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση της επιτροπής Νόμπελ

Σε ανακοίνωσή της, η επιτροπή ανέφερε:

«Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να παραστεί στη σημερινή τελετή. Ένα ταξίδι σε συνθήκες ακραίου κινδύνου. Αν και δεν θα μπορέσει να φτάσει στην τελετή και στις σημερινές εκδηλώσεις, είμαστε βαθύτατα χαρούμενοι που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι ασφαλής και ότι θα βρίσκεται μαζί μας στο Όσλο.»