Μαρίν Λεπέν: Μάχη για πολιτική επιβίωση δίνει στο Εφετείο η «πρώτη κυρία» της ακροδεξιάς

Η ατιμασμένη για οικονομικά σκάνδαλα ηγέτης της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν ξεκινά αυτή την εβδομάδα μια κρίσιμη έφεση στο Παρίσι, η οποία θα καθορίσει εάν μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Η ακροδεξιά δημαγωγός επιχειρεί τώρα να επανέλθει στην ενεργό πολιτική, μετά τον αποκλεισμό της από δημόσιο αξίωμα λόγω καταδίκης για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ, αναφέρει το Reuters.

Η Λεπέν, η επί χρόνια ηγέτιδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), θεωρούνταν πιθανό φαβορί στις εκλογές του 2027, μέχρι που κρίθηκε ένοχη πέρυσι για υπεξαίρεση περισσότερων από 4 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Μαρίν Λεπέν: Οι προοπτικές της έφεσης

Η Λεπέν άσκησε έφεση, όπως και ο RN και 10 άλλοι που κρίθηκαν ένοχοι για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ακροαματική διαδικασία ξεκινά την Τρίτη (13/1) και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Φεβρουαρίου.

Η απόφαση αναμένεται πριν από το καλοκαίρι, πράγμα που σημαίνει ότι οι ελπίδες της να θέσει υποψηφιότητα το 2027 παραμένουν ζωντανές εάν η πενταετής απαγόρευση της ανακληθεί ή περιοριστεί δραστικά.

Αν δεν μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα, η Λεπέν έχει δηλώσει ότι ο προστατευόμενός της, ο 30χρονος πρόεδρος του κόμματος RN, Ζορντάν Μπαρντέλα, θα το κάνει στη θέση της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ανώτερα μέλη της ομάδας του εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη Λεπέν μετά την καταδίκη της και οποιαδήποτε κίνηση για να την εμποδίσουν να θέσει υποψηφιότητα πιθανότατα θα αξιοποιηθεί από αυτούς στην εκστρατεία τους για να παρουσιάσουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τους αξιωματούχους ως άτομα που επιδιώκουν να εμποδίσουν άδικα ακροδεξιούς πολιτικούς.

Αξιωματούχοι του Τραμπ είχαν πέρυσι εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε Γάλλους εισαγγελείς και δικαστές που εμπλέκονται στην απαγόρευση εισόδου της Λεπέν, δήλωσαν τέσσερις πηγές στο Reuters, αν και αυτές οι συνομιλίες δεν φαίνεται πλέον να είναι ενεργές.