Ρουμπίνα Αμινιάν: Ποια ήταν η «θαρραλέα» διαδηλώτρια που σκότωσε η αστυνομία του Ιράν

Νεκρή από αστυνομικά πυρά έπεσε η Ρουμπίνα Αμινιάν κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης στο Ιράν.

Η 23χρονη φοιτήτρια άφησε την τελευταία της πνοή αφού πυροβολήθηκε «από κοντινή απόσταση» στο κεφάλι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε το Iran Human Rights.

Η νεαρή διαδηλώτρια, ήταν εκ των χιλιάδων που βγαίνουν στους δρόμους για να δηλώσουν την αντίθεσή τους στο ιρανικό καθεστώς, φοιτούσε στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης και σπούδαζε σχέδιο μόδας.

Δολοφονήθηκε την περασμένη Πέμπτη (08/01) ενώ συμμετείχε στις διαμαρτυρίες κατά της θεοκρατικής κυβέρνησης, αφού είχε φύγει από το πανεπιστήμιό της.

«Πηγές κοντά στην οικογένεια της Ρουμπίνα, επικαλούμενες αυτόπτες μάρτυρες, ανέφεραν στο Iran Human Rights πως η νεαρή γυναίκα, που έχει κουρδική καταγωγή, πυροβολήθηκε από κοντινή απόσταση ενώ ήταν γυρισμένη πλάτη και η σφαίρα τη χτύπησε στο κεφάλι» αναφέρει η ομάδα, στην ενημέρωσή της.

#Breaking: The identity of another victim of the brutal suppression of anti-regime protests in #Iran has been confirmed. Robina Aminian, a 24-year-old university student from Marivan who was studying in #Tehran, was shot and killed by the regime’s security forces in the Velenjak… pic.twitter.com/t0UmOBAxAJ — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 10, 2026

Διαβάστε επίσης: Τι συμβαίνει στο Ιράν; Η ακραία πόλωση και ο παράγοντας Τραμπ

Συμπλήρωσε πως η οικογένεια της 23χρονης ταξίδεψε από τη γενέτειρά της, το Κερμάνσαχ, στην πρωτεύουσα ώστε να αναγνωρίζει την σορό της «ανάμεσα στα σώματα εκατοντάδων νέων ανθρώπων».

Πηγή σημείωσε πως «μετά από πολύ κόπο, η οικογένεια της Ρουμπίνα κατάφερε να βρει το σώμα της και να επιστρέψουν στο Κερμάνσαχ. Ωστόσο, μόλις έφτασαν, αξιωματικοί της υπηρεσίας πληροφοριών είχαν περικυκλώσει το σπίτι τους και δεν τους επετράπη να τη θάψουν».

Αναγκάστηκαν να φτιάξουν έναν πρόχειρο τάφο, στην άκρη του δρόμου, είπε το ίδιο άτομο.

BREAKING 🚨 A Hundred Thousand plus people in IRAN are standing up to take down the regime



America stands with you



pic.twitter.com/4JtXFbLaj3 — MAGA Voice (@MAGAVoice) January 10, 2026

Μιλώντας στο CNN, ο θείος της θανούσας, Νεζάρ Μινουεί, την περιέγραψε ως «ένα δυνατό, θαρραλέο κορίτσι. Δεν ήταν κάποια που μπορούσες να ελέγξεις ή να πάρεις αποφάσεις για εκείνη. Πάλευε για όσα θεωρούσε σωστά και πάλευε σκληρά. Διψούσε για ελευθερία, διψούσε για τα δικαιώματά των γυναικών, τα δικά της δικαιώματα».

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency εκτιμά ότι τουλάχιστον 538 άτομα έχουν σκοτωθεί στις βίαιες συγκρούσεις που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οργανισμού, ο αριθμός των νεκρών περιλαμβάνει 490 διαδηλωτές, ενώ περισσότεροι από 10.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.