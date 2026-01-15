Μενού

Μαρινάκης για Μητσοτάκη - Ερντογάν: Δεν υπάρχει τελική ημερομηνία - Μία η διαφορά με την Τουρκία

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά με την επερχόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιβεβαίωσε πως θα υπάρξει συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το αμέσως επόμενο διάστημα και αναφέρθηκε στην ατζένα που θα συζητηθεί.

Μετά και τις δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν, που ενημέρωσε ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εντός του Φεβρουαρίου, ο κ. Μαρινάκης εξήγησε πως «αυτή τη στιγμή τα δύο επιτελεία σε αναζήτηση μίας κοινής ημερομηνίας» και έκρινε πως πιθανώς θα βρεθούν τον ερχόμενο μήνα. 

«Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί η ημερομηνία» ξεκαθάρισε και διαβεβαίωσε πως όταν «κλειδώσει» η ημερομηνία, θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση και από τις δύο πλευρές. 

Όσον αφορά στην ατζέντα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών: «Συνολικά, διαχρονικά, χωρίς ποτέ να υπάρχει καμία διαφοροποίηση, επιμένουμε ότι μία είναι η διαφορά που μας χωρίζει από την Τουρκία, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας υπό το πρίσμα και υπό τη βάση του Διεθνούς Δικαίου και μόνο και καμία άλλη». 

«Όλα τα υπόλοιπα, όμως - όπως έχουν πολλές φορές απαντηθεί - πολύ σοβαρά θέματα μεταξύ των δύο κρατών είναι καλό να τίθενται στο τραπέζι του διαλόγου, η πολιτική ατζέντα, ζητήματα ας πούμε μικρότερης θεωρητικά σημασίας αλλά με μεγάλη αξία».

Καταλήγοντας εξέφρασε την ελπίδα του «να συνεχίσουν να συζητούνται και να αναζητούνται λύσεις» σε όλα αυτά τα ζητήματα. 

