Μαρκ Ρούτε: «Οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ εργάζονται συλλογικά για τα Στενά του Ορμούζ»

Οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ συζητούν συλλογικά τον «καλύτερο τρόπο» για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Χορμούζ, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

Μαρκ Ρούτε | EPA/RONALD WITTEK/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε ακόμα: Ξέσπασμα Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: Τα παράπονα για την «αδιαφορία» των συμμάχων

«Όλοι συμφωνούμε, ασφαλώς, ότι το εμπόριο θα πρέπει να ξαναρχίσει. Και αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι σύμμαχοι συνεργάζονται, συζητούν το πώς θα το κάνουν αυτό. Εργάζονται πάνω σε αυτό συλλογικά, για να βρουν έναν τρόπο για να προχωρήσουν προς τα εμπρός», είπε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την επίσκεψη που πραγματοποιεί στη Νορβηγία.

