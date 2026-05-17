«Μας αποκάλεσαν λεσβίες»: Οι έφοδοι βίας σε πάρτι στη Ρωσία και η ομάδα τρόμου από πίσω

Η Κάτια ετοιμαζόταν να γιορτάσει τα 30α της γενέθλια με τους φίλους της σε νυχτερινό κέντρο που είχε ενοικιάσει στην Ρωσία, όταν μασκοφόροι άνδρες εισέβαλαν και άρχισαν να επιτίθενται σωματικά και λεκτικά στους καλεσμένους.

«Μας αποκάλεσαν ομοφυλόφιλες και λεσβίες. Άκουγα βία από κάθε γωνιά», είπε στο BBC World Service, ενώ αποκάλυψε ότι απείλησαν έχει και την μητέρα της, διατάζοντας της να πέσει στα τέσσερα.

Η έφοδος υποκινήθηκε από μια ομάδα τιμωρών, που ονομάζεται Russkaya Obshina, η οποία στοχεύει να προωθήσει την ατζέντα του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, να εξαλείψει δηλαδή αυτό που περιγράφει ως δυτικό φιλελευθερισμό και να προωθήσει τις παραδοσιακές οικογενειακές αξίες.

Η Russkaya Obshina δήλωσε σε ένα μεταγενέστερο βίντεο που κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έψαχνε στοιχεία που θα μπορούσαν να θεωρήσουν «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα», η οποία καθίσταται παράνομη στη Ρωσία.

Ο λόγος που καταδικάστηκε η Κάτια

Παρότι δεν βρέθηκε τίποτα τέτοιο, η Κάτια βρέθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή από τις Αρχές επιβολής του νόμου. Εννέα μήνες αργότερα καταδικάστηκε για βλασφημία, επειδή βρέθηκε ένα κόκκινο νέον φως σε σχήμα σταυρού, που κρεμόταν στον τοίχο του νυχτερινού κέντρου.

Η Russkaya Obshina είναι η μεγαλύτερη από ένα δίκτυο εθνικιστικών ομάδων στη Ρωσία, ενώ ο αριθμός των επεισοδίων που έχει πραγματοποιήσει έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με την έρευνα του BBC.

Στοιχεία από την έρευνα του βρετανικού μέσου, υποδηλώνουν ότι η οργάνωση έχει λάβει χρηματοδότηση από φιλανθρωπικά ιδρύματα που διευθύνονται από πρόσωπα κοντά στο Κρεμλίνο.

Η Κάτια, που έγινε γνωστή στην πόλη της, το Αρχάγγελσκ, ως η οικοδέσποινα πάρτι ενός πιο «εναλλακτικού κόσμου», αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια της ανάκρισής της ένας αξιωματικός επιβολής του νόμου της είπε ότι δεν συμμορφωνόταν με τις παραδοσιακές αξίες και ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά μαζί της».

Καταδικάστηκε σε 200 ώρες κοινωφελούς εργασίας. Ένας μάρτυρας, μέλος της εν λόγω οργάνωσης, είπε στο δικαστήριο ότι «η θέα του σταυρού που εκτίθεται στο πάρτι του προκάλεσε συναισθηματικό σοκ και βαθιά σύγχυση».

Η Κάτια λέει ότι τώρα ζει υπό τον φόβο της διαδικτυακής παρενόχλησης, καθώς η υπόθεσή της καλύφθηκε εκτεταμένα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Russkaya Obshina.

Η δράση της οργάνωσης Russkaya Obshina

Τον τελευταίο χρόνο, η Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC έχει μιλήσει με έξι νυν και πρώην μέλη της Russkaya Obshina, καθώς και με άτομα, όπως η Κάτια, που έχουν επηρεαστεί από τις πράξεις της.

Η εικόνα που έχει προκύψει είναι ένα κίνημα έντονα εθνικιστών και θρησκευόμενων Ρώσων που είναι αφοσιωμένοι στην περιπολία σε πόλεις και κωμοπόλεις και στις επιδρομές σε καταστήματα, αποθήκες, ξενώνες, νυχτερινά κέντρα και κλινικές αμβλώσεων, αναζητώντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θεωρούν ότι παραβιάζει τις παραδοσιακές τους αξίες και ενδεχομένως παραβιάζει το νόμο. Στη συνέχεια, ασκούν πιέσεις για τη δίωξη των στόχων τους.

Συχνά στο στόχαστρο τοποθετεί μετανάστες, με τα βίντεο της ομάδας δείχνουν μέλη της να τους επιτίθενται στους χώρους εργασίας τους και να τους κατηγορούν για εγκλήματα. Όπως διαπιστώνεται μία στις τέσσερις αναρτήσεις της ομάδας αναφέρεται σε μετανάστες και συχνά περιέχει ρατσιστική γλώσσα.

Το BBC επικοινώνησε με ένα άτομο που ισχυρίζεται ότι έφυγε από τη Russkaya Obshina μόλις πριν από μερικούς μήνες. Για πολλούς από την ομάδα είναι γνωστός ως πρώην στρατιώτης που επέστρεψε, τραυματισμένος, από την πρώτη γραμμή της Ουκρανίας.

Ο άνδρας, ο οποίος δήλωσε το ψευδώνυμο Ντιμίτρι, χαίρεται που διοχετεύει την στρατιωτική του εκπαίδευση σε αυτά που θεωρεί προβλήματα για την πατρίδα του - την επίδραση, όπως λέει, της «ξένης παρέμβασης» στον πολιτισμό της χώρας.

«Άνθρωποι από άλλους πολιτισμούς έρχονται και η ομάδα ανταποκρίνεται σαν αντίσωμα, σταματώντας τους από το να βλάπτουν τον οργανισμό. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Russkaya Obshina είναι σαν ένα είδος γιατρού», λέει.

Πέρυσι, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, ένας ισχυρός σύμμαχος του ρωσικού κράτους, συνέστησε σε όλους τους επισκόπους της να συνεργαστούν με την Russkaya Obshina, επισημοποιώντας τους δεσμούς τους και νομιμοποιώντας περαιτέρω την ομάδα.