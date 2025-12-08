«Ματωμένες» εκλογές στην Ινδία: Δεκάδες εφορευτικοί νεκροί από εργασιακή εξουθένωση

Πριν από λίγες ημέρες, ο Σαρβές Κουμάρ, δάσκαλος στην πολιτεία Ούταρ Πραντές στην Ινδία, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Σε βίντεο που τράβηξε πριν τον θάνατό του, ο φαίνεται να κλαίει καθώς μιλάει για τις πιέσεις της εφορευτικής επιτροπής, αναστατωμένος που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις καταμετρήσεις εγκαίρως.

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ εδώ και 20 μέρες. Αν είχα χρόνο, θα είχα τελειώσει αυτή τη δουλειά», λέει στο βίντεο, που μοιράζεται το BBC. Ο Κουμάρ ήταν μεταξύ χιλιάδων κυβερνητικών υπαλλήλων που έχουν επιλεχθεί από τις 4 Νοεμβρίου για να βοηθήσουν στην κατάρτηση των εκλογικών καταλόγων.

Ο φόρτος εργασίας τους περιλαμβάνει περισσότερους από 500 εκατομμύρια ψηφοφόρους σε 12 πολιτείες και ενωσιακά εδάφη.

Ινδία: Χωρίς φαγητό και ύπνο

Η Εκλογική Επιτροπή στην Ινδία ονομάζεται Ειδική Εντατική Αναθεώρηση (SIR), και προτάσσει μία εκστρατεία που στοχεύει στη συμπερίληψη κάθε επιλέξιμου ψηφοφόρου και στην αφαίρεση των μη επιλέξιμων ονομάτων από τους εκλογικούς καταλόγους.

Οι υπάλληλοι σε επίπεδο περιπτέρου (BLO) - συνήθως κυβερνητικοί καθηγητές, κατώτεροι υπάλληλοι και συμβασιούχοι εργαζόμενοι - λειτουργούν ως το βασικό προσωπικό πεδίου της Επιτροπής.

Πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να διανείμουν έντυπα, να επαληθεύσουν έγγραφα, να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να ανεβάσουν ακριβή δεδομένα, όλα εντός προθεσμίας ενός μηνός.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι εργαζόμενοι στις κάλπες - πολλοί από τους οποίους είναι δάσκαλοι δημοτικού και εργαζόμενοι σε «anganwadi», τα κρατικά κέντρα παιδικής μέριμνας, λένε ότι κατά καιρούς, αναμένεται επίσης να συνδυάζουν την κανονική τους εργασία με τα εκλογικά τους καθήκοντα.

Τα τιμωρητικά ωράρια έχουν προκαλέσει οργή, ειδικά μετά τον θάνατο περισσότερων από δώδεκα εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κουμάρ. Οι οικογένειες έχουν συνδέσει τους θανάτους - από φερόμενες αυτοκτονίες ή καρδιακές προσβολές - με το άγχος που σχετίζεται με την εργασία κατά τις εκλογές. Το BBC δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα τα αίτια θανάτου.

Σε μια άλλη περίπτωση, ο Ραμεσμπάι Παρμάρ, διευθυντής σχολείου στο Γκουτζαράτ, πέθανε στον ύπνο του μετά από μια αγχωτική ημέρα εργασίας στην SIR, ισχυρίστηκε η οικογένειά του.

Η κόρη του Παρμάρ, η Σιλπάμπεν, είπε ότι συχνά εργαζόταν πολλές ώρες ή μέχρι αργά το βράδυ, και την ημέρα που πέθανε, βγήκε αρκετές φορές έξω για δουλειά ως SIR και πήγε για ύπνο χωρίς να φάει.

Οι θάνατοι έχουν θέσει υπό το βλέμμα ελεγκτικών οργάνων την κατάσταση των εργαζομένων στα εκλογικά τμήματα, με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης να επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυβέρνηση για την επιτάχυνση της διαδικασίας SIR.