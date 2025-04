Ματωμένος Αετός: Υπήρξε πραγματικά ή είναι ο μεγαλύτερος μύθος των Βίκινγκς;

Η ιστορία των Βίκινγκς μέσα στους αιώνες και ιδιαίτερα τα χρόνια της ακμής τους, μετά τον 9ο αιώνα, έχουν «ντυθεί» με τρομερές ιστορίες - μία από αυτές είναι και ο ματωμένος αετός- που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν τα όρια του μύθου. Τόσο για την ίδια την εμφάνισή τους όσο και για τα κατορθώματά τους.

Κατά καιρούς ιστορικοί δίνουν απαντήσεις και διαχωρίζουν τον μύθο από την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, δεν ήταν όλοι ψηλοί ξανθοί και δεν φορούσαν καπέλα με κέρατα. Είναι μια εικόνα μυθοπλασίας που ενισχύθηκε και από τηλεοπτικές αναφορές όπως η εξαιρετική σειρά Vikings. Από την άλλη φαίνεται πως είναι πραγματικότητα πως ήταν οι πρώτοι Ευρωπαίοι που έφτασαν στις ακτές της Αμερικής σχεδόν 400 χρόνια πριν το κάνει ο Χριστόφορος Κολόμβος. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι έρευνες.

Ο Ματωμένος Αετός των Βίκινγκ

Παίρνοντας αφορμή από ένα άρθρο - ανάλυση του nationalgeographic αναφορικά με τους 6 μύθους γύρω από τους Βίκινγκς, θα σταθούμε σε ένα γεγονός που - ιδιαίτερα μετά από την προβολή της σειράς του History στο Netflix - έχει σχεδόν ταυτιστεί με τους Βόρειους λαούς.

Πρόκειται για το περίφημο βασανιστήριο ή για την ακρίβεια τρόπο εκτέλεσης, του «Ματωμένου Αετού». Για παράδειγμα, στη σειρά το είδαμε μεταξύ άλλων να το πράττουν οι γιοι του Ράγκναρ Λόθμπροκ στον βασιλιά Αέλα της Νορθουμβρίας. Υπήρξε όμως στην πραγματικότητα αυτός ο βάρβαρος τρόπος εκτέλεσης; Σύμφωνα με τους ιστορικούς (μάλλον) όχι!

Πριν παραθέσουμε τι ακριβώς λένε οι επιστήμονες, ας θυμίσουμε τι ήταν το «Blood eagle». Ο βασανιστής ουσιαστικά έκοβε τους μύες της πλάτης στο θύμα, με το δέρμα να ανοίγει σταδιακά και να φαίνεται σαν είναι φτερά, με το σώμα να πετά προς των θεό των Σκανδιναβών παγανιστών, Όντιν. Στη συνέχεια γινόταν «χειρουργική» αφαίρεση οργάνων με το θύμα να πεθαίνει αργά και βασανιστικά.

Ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που το αμφισβητούν. Η Eleanor Rosamund Barraclough στο βιβλίο της «Beyond the Northlands: Viking Voyages and the Old Norse Sagas» αναφέρει πως η πρώτη αναφορά για τον ματωμένος αετός, ήταν σε έναν σκαλδικό ποίημα και θα μπορούσε να είναι μια άλλη περίπτωση ποιητικής άδειας που ερμηνεύτηκε από άλλους υπερβολικά κυριολεκτικά.

Η πραγματικότητα πέρα από τον «μύθο»

Παράλληλα, και η Ρομπέρτα Φρανκ του Πανεπιστημίου Γέιλ αμφισβήτησε την αληθοφάνεια του τελετουργικού, πιστεύοντας ότι πιθανότατα προήλθε από πρώιμους χριστιανούς Σκανδιναβούς συγγραφείς που προσπάθησαν να στιγματίσουν τους ειδωλολάτρες προγόνους τους. «Η διαδικασία διαφέρει από κείμενο σε κείμενο, γίνεται πιο θολή, παγανιστική και χρονοβόρα σε κάθε αιώνα που περνάει», έγραψε στο English Historical Review.

Διαβάστε ακόμη: Στάμφορντ Μπριτζ: Η μάχη που «εξαφάνισε» τους Βίκινγκς και άλλαξε την ιστορία της Ευρώπης

Σε πρόσφατη έρευνά τους πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Ισλανδίας, ανέλυσαν εάν θα ήταν δυνατή η εκτέλεση ενός «ματωμένου αετού» σε ένα ζωντανό θύμα. Σύμφωνα με το συμπέρασμά τους που δημοσιεύτηκε στο Speculum: A Journal of Medieval Studies, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ενώ ήταν ανατομικά δυνατό να πραγματοποιηθεί αυτή η πρακτική με τα διαθέσιμα εργαλεία εκείνη την εποχή, το θύμα θα είχε πεθάνει από απώλεια αίματος ή ασφυξία στα πρώτα στάδια του βασανισμού. Η πλήρης εκτέλεση ενός ματωμένου αετού θα μπορούσε να γίνει μόνο σε ένα πτώμα. Ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σώμα που θα επιβεβαιώνει την ύπαρξή του.

«Προηγούμενες μελέτες για το θέμα έτειναν να επικεντρωθούν στις λεπτομέρειες και την αξιοπιστία των σωζόμενων μεσαιωνικών περιγραφών του ματωμένου αετού, υποστηρίζοντας ή όχι την ιστορικότητα του τελετουργικού. Αυτό που δεν έχει ακόμη ληφθεί υπόψη είναι οι ανατομικοί και κοινωνικοπολιτιστικοί περιορισμοί εντός των οποίων θα έπρεπε να είχε εκτελεστεί οποιοσδήποτε ματωμένος αετός της Εποχής των Βίκινγκς», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Πώς ο Χριστιανισμός «τελείωσε» τους Βίκινγκς: Από τη Βαλχάλα στον Παράδεισο

Βάραγγοι: Οι Βίκινγκς που έγιναν σωματοφύλακες στο Βυζάντιο και «γέννησαν» τη Ρωσία

Πόσο έμοιαζαν Δίας και Όντιν: Η σύγκριση των θεών της αρχαίας Ελλάδας και των Βίκινγκς

Γιατί οι Βόρειες Χώρες έχουν πλάγιο σταυρό στη σημαία τους

Ο Βίκινγκ βασιλιάς με το παρατσούκλι «Μπλε Δόντι» που θεωρείται ο «πατέρας» του Bluetooth