Κυριολεκτικά κρύφτηκε ο ήλιος στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας στη Ρωσία, αφού μία ουκρανική επίθεση με drones, που προκάλεσε μεγάλες πυρκαγιές και πυκνό καπνό, δημιούργησαν ένα μαύρο σύννεφο που κάλυψε τον ορίζοντα.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν έναν ουρανό σχεδόν ολοκληρωτικά καλυμμένο από καπνό, με χρήστες να σχολιάζουν ότι «ο ήλιος δεν φαίνεται καν». Οι εικόνες έχουν γίνει viral, αποτυπώνοντας το μέγεθος των πυρκαγιών που ξέσπασαν μετά τις εκρήξεις.

The sun is not even visible: Moscow region in Russia was covered by thick black smoke after a strike on an oil refinery.



Apocalyptic footage. pic.twitter.com/AThjxg7cwP — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026

Sτόχος των ουκρανικών drones φέρεται να ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Wildberries, του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, που βρίσκεται στην περιφέρεια της Μόσχας.

Το συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με βίντεο να δείχνουν ολόκληρο το κτίριο να καίγεται και τεράστιες στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 7 εργαζόμενοι και τραυματίστηκαν 24.

Dziś rano ukraińskie drony szturmowe skutecznie zaatakowały drugie co do wielkości centrum realizacji zamówień rosyjskiego giganta e-commerce Wildberries, położone w okolicach Moskwy.



Na nagraniu widać obiekt całkowicie objęty płomieniami, nad którym unoszą się potężne kłęby… pic.twitter.com/EuIWvMS65c — Monitor Konfliktów (@Monitor807) July 18, 2026