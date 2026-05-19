Μαζικοί γάμοι στο Ιράν για 1.000 ζευγάρια σε πολεμικό σκηνικό - Ξεχώρισε ο ροζ πύραυλος

Η ιρανική κυβέρνηση διοργάνωσε έναν μαζικό γάμο στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Θυσία για το Ιράν», εν μέσω της έντονης αβεβαιότητας για το μέλλον της εκεχειρίας στην περιοχή.
Η διοργάνωση συνδύασε τις παραδοσιακές γαμήλιες τελετές με πατριωτικούς συμβολισμούς όπως σημαίες, πορτρέτα και έναν πύραυλο σε ροζ χρώμα.
Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μαζικοί γάμοι 1.000 ζευγαριών πραγματοποιήθηκαν σε όλη την πρωτεύουσα, στο πλαίσιο και της πρωτοβουλίας «Jan-Fada» (Αυτοί που Θυσιάζουν τη Ζωή τους) η οποία αναφέρεται στους «μάρτυρες» του πολέμου με ΗΠΑ και Ισραήλ.
Οι πλατείες της Τεχεράνης έγινε ο τόπος ένωσης των ζωών χιλιάδων ατόμων.
Στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν, είναι πολλοί όσοι κρατούν φωτογραφίες του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που εκτελέστηκε στις κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ - Ισραήλ κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, αλλά και του γιου-διαδόχου του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει άφαντος από την ημέρα εκείνης της επίθεσης.
Παρότι το καθεστώς κομπάζει για τη συμμετοχή, αντιδρώντες επιμένουν πως δεν πρόκειται για αληθινά νούμερα αλλά σημαντικά λιγότερες συμμετοχές.
