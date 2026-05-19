Μαζικοί γάμοι στο Ιράν για 1.000 ζευγάρια σε πολεμικό σκηνικό - Ξεχώρισε ο ροζ πύραυλος

Η ιρανική κυβέρνηση διοργάνωσε έναν μαζικό γάμο στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Θυσία για το Ιράν», εν μέσω της έντονης αβεβαιότητας για το μέλλον της εκεχειρίας στην περιοχή.

Η διοργάνωση συνδύασε τις παραδοσιακές γαμήλιες τελετές με πατριωτικούς συμβολισμούς όπως σημαίες, πορτρέτα και έναν πύραυλο σε ροζ χρώμα.

Tehran organized a mass wedding ceremony for 110 couples to commemorate the marriage anniversary of Imam Ali ibn Abi Talib and Fatima al-Zahra, revered figures in Islam whose union is particularly celebrated in Shia tradition.



Brides and grooms arrived at Imam Hussein Square… pic.twitter.com/rwzBFqJENW — Channel 8 English (@Channel8English) May 19, 2026

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μαζικοί γάμοι 1.000 ζευγαριών πραγματοποιήθηκαν σε όλη την πρωτεύουσα, στο πλαίσιο και της πρωτοβουλίας «Jan-Fada» (Αυτοί που Θυσιάζουν τη Ζωή τους) η οποία αναφέρεται στους «μάρτυρες» του πολέμου με ΗΠΑ και Ισραήλ.

Μαζικοί γάμοι στο Ιράν | EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι πλατείες της Τεχεράνης έγινε ο τόπος ένωσης των ζωών χιλιάδων ατόμων.

Στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν, είναι πολλοί όσοι κρατούν φωτογραφίες του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που εκτελέστηκε στις κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ - Ισραήλ κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, αλλά και του γιου-διαδόχου του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει άφαντος από την ημέρα εκείνης της επίθεσης.

Παρότι το καθεστώς κομπάζει για τη συμμετοχή, αντιδρώντες επιμένουν πως δεν πρόκειται για αληθινά νούμερα αλλά σημαντικά λιγότερες συμμετοχές.

