Axios: Πώς πείστηκε ο Τραμπ να αναστείλει τη μαζική επίθεση στο Ιράν

Αποκαλύπτεται το παρασκήνιο πίσω από τις συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με συμμάχους στον Κόλπο, που οδήγησαν στην απόφαση να ανασταλεί, προς το παρόν, η μεγάλης κλίμακας επίθεση που είχε σχεδιάσει για το Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος παρείχε ελάχιστες πληροφορίες για την τελευταία ειρηνευτική πρόταση που έστειλε το Ιράν την Κυριακή (17/05), οδηγώντας σε αυξανόμενους φόβους για επικείμενη επανέναρξη του πολέμου.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ έχει παρατείνει τις προθεσμίες και έχει αναβάλει τις προγραμματισμένες επιθέσεις στο Ιράν τουλάχιστον έξι φορές από την έναρξη του πολέμου.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios τη Δευτέρα (18/05) το πρωί ότι εάν το Ιράν δεν άλλαζε τη θέση του, οι ΗΠΑ θα έπρεπε να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «μέσω βομβών».

Ο ίδιος ο Τραμπ, όμως, επεσήμανε πως ύστερα από επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, θα αναβάλει τα πλάνα του.

«Μου ζητήθηκε από τον εμίρη του Κατάρ, τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αναβάλω την προγραμματισμένη στρατιωτική μας επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο» έγραψε στο Truth Social.

Πρόσθεσε ότι οι Άραβες ηγέτες τού είπαν ότι «γίνονται τώρα σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι πολύ αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής».

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε πως η συμφωνία αυτή θα διασφαλίσει πως το Ιράν δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ προειδοποίησαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ ή του Ισραήλ στο Ιράν θα πυροδοτήσουν αντίποινα κατά των χωρών του Κόλπου και των αμερικανικών βάσεων τους.