Με δήλωση «βόμβα» άρχισε η συνέντευξη Τύπου του Τραμπ: «Θα κυβερνήσουμε τη Βενεζουέλα μέχρι τη μετάβαση»

Άρχισε η συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Βενεζουέλα και ο Αμερικανός Πρόεδρος μεταξύ άλλων προχώρησε σε μια δήλωση «βόβμα».

«Θα κυβερνήσουμε τη χώρα μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», δήλωσε ο Τραμπ χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Guardian αποκάλεσε τον Νικολάς Μαδούρο δικτάτορα και βαρόνο των ναρκωτικών.

Ο Τραμπ μάλιστα, στην έναρξη της συνέντευξης του επανέλαβε ότι η επίθεση ήταν «μια από τις πιο εκπληκτικές επιθέσεις και αποτελεσματικές και ισχυρές επιδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και ικανότητας στην αμερικανική ιστορία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Κανένα έθνος στον κόσμο δεν θα μπορούσε να πετύχει αυτό που πέτυχε η Αμερική χθες, ή ειλικρινά, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Όλες οι στρατιωτικές δυνατότητες της Βενεζουέλας κατέστησαν ανίσχυρες καθώς οι άνδρες και οι γυναίκες του στρατού μας, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου, συνέλαβαν με επιτυχία τον Μαδούρο μέσα στη νύχτα».

